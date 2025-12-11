Ξανθόπουλος: «Μεγάλη νίκη, δείξαμε χαρακτήρα και συνεχίζουμε»

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος μίλησε μετά την επική νίκη του Περιστερίου απέναντι στη Σαραγόσα επί ισπανικού εδάφους.

Το Περιστέρι έβγαλε το καλό του πρόσωπο στο τέλος και με μπροστάρηδες τους Νίκολς και Τούμπεργκεν πήρε μία πολύ σημαντική νίκη (80-92) απέναντι στη Σαραγόσα επί ισπανικού εδάφους.

Μετά το τέλος του αγώνα με την Σαραγόσα, ο προπονητής του Περιστερίου, Βασίλης Ξανθόπουλος μίλησε για τον θρίαμβο της ομάδας του.

Αναλυτικά

«Αρχικά να πω συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, παίκτες, προπονητές, διοίκηση και στα παιδιά στα γραφεία. Για μας, είναι μια πολύ σημαντική νίκη. Ξεκινήσαμε το Top-16 στο FIBA Europe Cup με μια πάρα πολύ σημαντική νίκη.

Δείξαμε χαρακτήρα και συνεχίζουμε. Έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό και ένα δύσκολο ταξίδι επιστροφής. Να ξεκουραστούμε αύριο και από την Παρασκευή τα κεφάλια μέσα για δουλειά για να είμαστε όσο πιο έτοιμοι μπορούμε με τον Ολυμπιακό».