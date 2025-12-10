Σαραγόσα - Περιστέρι 80-92: Θρίαμβος στην Ισπανία
Η Σαραγόσα υποδέχτηκε το Περιστέρι για το πρώτο παιχνίδι του δεύτερου γύρου στην Ισπανία στο πλαίσιο του Fiba Europe Cup. Εκεί η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου πάτησε.. γκάζι στο τελευταίο δεκάλεπτο και πανηγύρισε τη νίκη με 80-92
Σαραγόσα - Περιστέρι: Το ματς
Το Περιστέρι ξεκίνησε δυναμικά στην αναμέτρηση αρχίζοντας να χτίζει προβάδισμα (7-10) το οποίο με τη βοήθεια του Νίκολς το αύξησε για το 10-16. Έπειτα, με ένα 10-0 σερί οι γηπεδούχοι πέρασαν μπροστά για το 20-16 με τους Κακλαμανάκη και Χάρις να μειώνει στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (22-21). Με τον Τούμπεργκεν οι Περιστεριώτες ανέκτησαν το προβάδισμά τους (25-29). Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα, ωστόσο με ένα ξέσπασμα από την περιφέρεια η Σαραγόσα πήρε κεφάλι στο σκορ (39-33) το οποίο το διατήρησε και μέχρι το διάλειμμα του ημιχρόνου.
Μετά την ανάπαυλα, οι γηπεδούχοι συνέχιζαν να βρίσκονται σε θέση οδηγού, όμως η ομάδα του κόουτς Ξανθόπουλου με τους Πέιν και Τούμπεργκεν ανέτρεψε το σκορ για το 49-51. Ο Κουμάντζε πήρε μπρος για το 61-56 με τον Χάρις να ροκανίζει γράφοντας το 61-59. Με ένα 0-10 αναπάντητο σερί το Περιστέρι μπήκε δυναμικά στο τέταρτο δεκάλεπτο για το 61-69, η Σαραγόσα προσπάθησε να μειώσει, όμως με οτους Νίκολς και Χάρις οι πρίγκιπες της δυτικής όχθης έδειχναν να ελέγχουν την κρίσιμη στιγμή περνώντας μπροστά στο +9 (73-82).
Τα δεκάλεπτα: 22-21, 43-38, 61-59, 80-92
Ο MVP... Ο Τζέικομπ Βαν Τούμπεργκεν με 19 πόντους και 11 ριμπάουντ κάνοντας double double.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ... Ο Κριστ Κουμάντζε με 10 πόντους και 8 ριμπάουντ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 29 πόντοι που πήρε το Περιστέρι από τα 18 λάθη της Σαραγόσα.
|Casademont Zaragoza
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|00
|Devin Robinson *
|21:00
|6
|3/6
|50%
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|0/3
|0%
|3
|3
|6
|1
|3
|2
|1
|-
|-8
|6
|0
|Marco Spissu *
|26:12
|15
|4/9
|44.44%
|1/3
|33.33%
|3/6
|50%
|4/4
|100%
|1
|4
|5
|3
|2
|4
|1
|-
|-4
|15
|4
|Trae Bell-Haynes
|11:18
|4
|1/4
|25%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|1
|2
|3
|2
|1
|-
|1
|-
|1
|7
|5
|Santi Yusta *
|25:00
|18
|6/11
|54.55%
|4/6
|66.67%
|2/5
|40%
|4/4
|100%
|-
|3
|3
|3
|3
|5
|1
|-
|-3
|15
|7
|Lucas Langarita
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|10
|Miguel Gonzalez
|20:42
|4
|1/6
|16.67%
|1/3
|33.33%
|0/3
|0%
|2/2
|100%
|1
|-
|1
|-
|2
|1
|-
|-
|-8
|-1
|12
|Jaime Fernandez
|10:54
|2
|1/3
|33.33%
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2
|-
|2
|-
|1
|-
|-
|-
|10
|2
|15
|Joel Soriano *
|13:26
|3
|1/4
|25%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|2
|2
|4
|-
|3
|1
|-
|-
|-16
|3
|22
|Joaquin Rodriguez
|26:10
|18
|6/13
|46.15%
|2/5
|40%
|4/8
|50%
|2/2
|100%
|1
|4
|5
|2
|3
|4
|1
|1
|-18
|16
|23
|D.J. Stephens *
|21:03
|0
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|-
|2
|1
|-
|-
|-19
|-2
|24
|Christ Koumadje
|24:15
|10
|3/5
|60%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|4/6
|66.67%
|4
|4
|8
|1
|2
|1
|2
|3
|5
|19
|30
|Youssouf Traore
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Team/Coaches
|1
|1
|TOTAL
|200
|80
|26/63
|41.27%
|17/39
|43.59%
|9/24
|37.5%
|19/24
|79.17%
|15
|24
|39
|12
|22
|19
|7
|4
|Peristeri Betsson
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Ty Nichols *
|31:36
|25
|9/16
|56.25%
|6/11
|54.55%
|3/5
|60%
|4/5
|80%
|-
|2
|2
|6
|3
|2
|4
|1
|11
|28
|1
|Alvaro Cardenas Torre *
|24:07
|11
|4/11
|36.36%
|2/8
|25%
|2/3
|66.67%
|1/2
|50%
|1
|1
|2
|-
|3
|2
|1
|-
|11
|4
|2
|Jacob Van Tubbergen *
|33:31
|19
|7/9
|77.78%
|6/7
|85.71%
|1/2
|50%
|4/5
|80%
|2
|9
|11
|2
|2
|1
|3
|-
|19
|31
|4
|Gregory Petrakis
|05:16
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-5
|-1
|7
|Samuel Payne *
|14:46
|10
|5/5
|100%
|5/5
|100%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|1
|2
|3
|2
|4
|1
|-
|1
|11
|13
|8
|Vasilis Mouratos
|15:31
|3
|1/5
|20%
|1/3
|33.33%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|-
|3
|3
|-
|2
|1
|-
|-
|1
|-
|11
|Alexandros Thomakos
|07:42
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-1
|-
|14
|Riley Abercrombie *
|23:01
|2
|1/8
|12.5%
|1/2
|50%
|0/6
|0%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|-
|2
|1
|-
|-
|-
|-2
|22
|Dimitrios Kaklamanakis
|22:56
|9
|3/7
|42.86%
|3/7
|42.86%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|2
|1
|3
|1
|2
|1
|1
|-
|6
|8
|23
|CJ Harris
|21:34
|13
|4/6
|66.67%
|0/1
|0%
|4/5
|80%
|1/2
|50%
|1
|-
|1
|2
|2
|1
|-
|-
|7
|12
|Team/Coaches
|3
|2
|5
|-
|1
|TOTAL
|200
|92
|34/68
|50%
|24/44
|54.55%
|10/24
|41.67%
|14/22
|63.64%
|11
|23
|34
|13
|22
|11
|9
|2
|—
