Σαραγόσα - Περιστέρι 80-92: Θρίαμβος στην Ισπανία

Ευτυχία Οικονομίδου
Περιστέρι

Το Περιστέρι έβγαλε το καλό του πρόσωπο στο τέλος και με μπροστάρηδες τους Νίκολς και Τούμπεργκεν πήρε μία πολύ σημαντική νίκη (80-92) απέναντι στη Σαραγόσα επί ισπανικού εδάφους.

Η Σαραγόσα υποδέχτηκε το Περιστέρι για το πρώτο παιχνίδι του δεύτερου γύρου στην Ισπανία στο πλαίσιο του Fiba Europe Cup. Εκεί η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου πάτησε.. γκάζι στο τελευταίο δεκάλεπτο και πανηγύρισε τη νίκη με 80-92

Σαραγόσα - Περιστέρι: Το ματς

Το Περιστέρι ξεκίνησε δυναμικά στην αναμέτρηση αρχίζοντας να χτίζει προβάδισμα (7-10) το οποίο με τη βοήθεια του Νίκολς το αύξησε για το 10-16. Έπειτα, με ένα 10-0 σερί οι γηπεδούχοι πέρασαν μπροστά για το 20-16 με τους Κακλαμανάκη και Χάρις να μειώνει στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (22-21). Με τον Τούμπεργκεν οι Περιστεριώτες ανέκτησαν το προβάδισμά τους (25-29). Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα, ωστόσο με ένα ξέσπασμα από την περιφέρεια η Σαραγόσα πήρε κεφάλι στο σκορ (39-33) το οποίο το διατήρησε και μέχρι το διάλειμμα του ημιχρόνου.

Μετά την ανάπαυλα, οι γηπεδούχοι συνέχιζαν να βρίσκονται σε θέση οδηγού, όμως η ομάδα του κόουτς Ξανθόπουλου με τους Πέιν και Τούμπεργκεν ανέτρεψε το σκορ για το 49-51. Ο Κουμάντζε πήρε μπρος για το 61-56 με τον Χάρις να ροκανίζει γράφοντας το 61-59. Με ένα 0-10 αναπάντητο σερί το Περιστέρι μπήκε δυναμικά στο τέταρτο δεκάλεπτο για το 61-69, η Σαραγόσα προσπάθησε να μειώσει, όμως με οτους Νίκολς και Χάρις οι πρίγκιπες της δυτικής όχθης έδειχναν να ελέγχουν την κρίσιμη στιγμή περνώντας μπροστά στο +9 (73-82).

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 43-38, 61-59, 80-92

 

Ο MVP... Ο Τζέικομπ Βαν Τούμπεργκεν με 19 πόντους και 11 ριμπάουντ κάνοντας double double.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ... Ο Κριστ Κουμάντζε με 10 πόντους και 8 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 29 πόντοι που πήρε το Περιστέρι από τα 18 λάθη της Σαραγόσα.

Casademont ZaragozaFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
00Devin Robinson *21:0063/650%3/650%0/00%0/30%3361321--86
0Marco Spissu *26:12154/944.44%1/333.33%3/650%4/4100%1453241--415
4Trae Bell-Haynes11:1841/425%1/425%0/00%2/2100%12321-1-17
5Santi Yusta *25:00186/1154.55%4/666.67%2/540%4/4100%-333351--315
7Lucas Langarita00:0000/00%0/00%0/00%0/00%---------7
10Miguel Gonzalez20:4241/616.67%1/333.33%0/30%2/2100%1-1-21---8-1
12Jaime Fernandez10:5421/333.33%1/250%0/10%0/00%2-2-1---102
15Joel Soriano *13:2631/425%1/425%0/00%1/1100%224-31---163
22Joaquin Rodriguez26:10186/1346.15%2/540%4/850%2/2100%14523411-1816
23D.J. Stephens *21:0300/20%0/10%0/10%0/00%-11-21---19-2
24Christ Koumadje24:15103/560%3/560%0/00%4/666.67%44812123519
30Youssouf Traore00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
Team/Coaches11
TOTAL2008026/6341.27%17/3943.59%9/2437.5%19/2479.17%15243912221974
Peristeri BetssonFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Ty Nichols *31:36259/1656.25%6/1154.55%3/560%4/580%-22632411128
1Alvaro Cardenas Torre *24:07114/1136.36%2/825%2/366.67%1/250%112-321-114
2Jacob Van Tubbergen *33:31197/977.78%6/785.71%1/250%4/580%29112213-1931
4Gregory Petrakis05:1600/10%0/00%0/10%0/00%----1----5-1
7Samuel Payne *14:46105/5100%5/5100%0/00%0/20%123241-11113
8Vasilis Mouratos15:3131/520%1/333.33%0/20%1/250%-33-21--1-
11Alexandros Thomakos07:4200/00%0/00%0/00%0/00%----1----1-
14Riley Abercrombie *23:0121/812.5%1/250%0/60%0/00%134-21----2
22Dimitrios Kaklamanakis22:5693/742.86%3/742.86%0/00%3/475%2131211-68
23CJ Harris21:34134/666.67%0/10%4/580%1/250%1-1221--712
Team/Coaches325-1
TOTAL2009234/6850%24/4454.55%10/2441.67%14/2263.64%11233413221192

@Photo credits: FIBA
     

