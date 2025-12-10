Το Περιστέρι έβγαλε το καλό του πρόσωπο στο τέλος και με μπροστάρηδες τους Νίκολς και Τούμπεργκεν πήρε μία πολύ σημαντική νίκη (80-92) απέναντι στη Σαραγόσα επί ισπανικού εδάφους.

Η Σαραγόσα υποδέχτηκε το Περιστέρι για το πρώτο παιχνίδι του δεύτερου γύρου στην Ισπανία στο πλαίσιο του Fiba Europe Cup. Εκεί η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου πάτησε.. γκάζι στο τελευταίο δεκάλεπτο και πανηγύρισε τη νίκη με 80-92

Σαραγόσα - Περιστέρι: Το ματς

Το Περιστέρι ξεκίνησε δυναμικά στην αναμέτρηση αρχίζοντας να χτίζει προβάδισμα (7-10) το οποίο με τη βοήθεια του Νίκολς το αύξησε για το 10-16. Έπειτα, με ένα 10-0 σερί οι γηπεδούχοι πέρασαν μπροστά για το 20-16 με τους Κακλαμανάκη και Χάρις να μειώνει στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (22-21). Με τον Τούμπεργκεν οι Περιστεριώτες ανέκτησαν το προβάδισμά τους (25-29). Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα, ωστόσο με ένα ξέσπασμα από την περιφέρεια η Σαραγόσα πήρε κεφάλι στο σκορ (39-33) το οποίο το διατήρησε και μέχρι το διάλειμμα του ημιχρόνου.

Μετά την ανάπαυλα, οι γηπεδούχοι συνέχιζαν να βρίσκονται σε θέση οδηγού, όμως η ομάδα του κόουτς Ξανθόπουλου με τους Πέιν και Τούμπεργκεν ανέτρεψε το σκορ για το 49-51. Ο Κουμάντζε πήρε μπρος για το 61-56 με τον Χάρις να ροκανίζει γράφοντας το 61-59. Με ένα 0-10 αναπάντητο σερί το Περιστέρι μπήκε δυναμικά στο τέταρτο δεκάλεπτο για το 61-69, η Σαραγόσα προσπάθησε να μειώσει, όμως με οτους Νίκολς και Χάρις οι πρίγκιπες της δυτικής όχθης έδειχναν να ελέγχουν την κρίσιμη στιγμή περνώντας μπροστά στο +9 (73-82).

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 43-38, 61-59, 80-92

Ο MVP... Ο Τζέικομπ Βαν Τούμπεργκεν με 19 πόντους και 11 ριμπάουντ κάνοντας double double.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ... Ο Κριστ Κουμάντζε με 10 πόντους και 8 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Οι 29 πόντοι που πήρε το Περιστέρι από τα 18 λάθη της Σαραγόσα.

Casademont Zaragoza FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 00 Devin Robinson * 21:00 6 3/6 50% 3/6 50% 0/0 0% 0/3 0% 3 3 6 1 3 2 1 - -8 6 0 Marco Spissu * 26:12 15 4/9 44.44% 1/3 33.33% 3/6 50% 4/4 100% 1 4 5 3 2 4 1 - -4 15 4 Trae Bell-Haynes 11:18 4 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 2/2 100% 1 2 3 2 1 - 1 - 1 7 5 Santi Yusta * 25:00 18 6/11 54.55% 4/6 66.67% 2/5 40% 4/4 100% - 3 3 3 3 5 1 - -3 15 7 Lucas Langarita 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - - 7 10 Miguel Gonzalez 20:42 4 1/6 16.67% 1/3 33.33% 0/3 0% 2/2 100% 1 - 1 - 2 1 - - -8 -1 12 Jaime Fernandez 10:54 2 1/3 33.33% 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 2 - 2 - 1 - - - 10 2 15 Joel Soriano * 13:26 3 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 1/1 100% 2 2 4 - 3 1 - - -16 3 22 Joaquin Rodriguez 26:10 18 6/13 46.15% 2/5 40% 4/8 50% 2/2 100% 1 4 5 2 3 4 1 1 -18 16 23 D.J. Stephens * 21:03 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% - 1 1 - 2 1 - - -19 -2 24 Christ Koumadje 24:15 10 3/5 60% 3/5 60% 0/0 0% 4/6 66.67% 4 4 8 1 2 1 2 3 5 19 30 Youssouf Traore 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - - - Team/Coaches 1 1 TOTAL 200 80 26/63 41.27% 17/39 43.59% 9/24 37.5% 19/24 79.17% 15 24 39 12 22 19 7 4