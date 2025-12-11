Το Περιστέρι αποτελεί την ομάδα έκπληξη της χρονιάς και αυτό έχει να κάνει χάρη στην εξαιρετική εικόνα που έχει παρουσιάσει ο Βασίλης Ξανθόπουλος στη πρώτη του σεζόν σαν προπονητής.

Αδιαμφισβήτητα, η ομάδα του Περιστερίου είναι αυτή που έχει ξεχωρίσει τη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα της Stoiximan Basket League.

Στην παρθενική του παρουσία στους πάγκους, ο Βασίλης Ξανθόπουλος έχει δείξει πως μπορεί να ανταπεξέλθει στο υψηλότερο επίπεδο, βάσει των αποτελεσμάτων που έχει φέρει εις πέρας μέχρι στιγμής στη σεζόν.

Δεν είναι τυχαία και βαθμολογική θέση που βρίσκεται με 5 νίκες και 3 ήττες στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και η πορεία στο FIBA Europe Cup, μετά τα σπουδαία αποτελέσματα που έχει καταφέρει.

Οι «πρίγκιπες της δυτικής όχθης», προέρχονται από ένα ακόμα μεγάλο «διπλό» φέτος πάλι επί ισπανικού εδάφους, αυτή τη φορά κόντρα στη Σαραγόσα.

Το Περιστέρι κέρδισε με 80-92, εκτός έδρας και έκανε το πρώτο βήμα, στη φάση των «16» του FIBA Europe Cup.

Πλέον ο Έλληνας τεχνικός έχει να διαχειριστεί το επερχόμενο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό (14/12, 16:00) και στόχος της ομάδας του Ξανθόπουλου, είναι να εμφανίσει ένα καλό πρόσωπο.

Προφανώς και υπάρχει τεράστια διαφορά δυναμικότητας όπως και μπάτζετ, μεταξύ των ομάδων.

Δεν παύει όμως να αποτελεί ευκαιρία για το Περιστέρι να δείξει το ανταγωνιστικό πρόσωπο που μας έχει συνηθίσει και να εκμεταλλευτεί την πιθανή κούραση της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Θυμίζουμε πως μέσα στο «Ανδρέας Παπανδρέου» έχει επικρατήσει της ΑΕΚ και την τρέχουσα περίοδο τρέχει ένα σερί τεσσάρων νικών.

Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς θα είναι η μοναδική απουσία για τους γηπεδούχους, με τον διεθνή φόργουορντ να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στο μικρό δάχτυλο του χεριού.