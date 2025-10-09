Αυτοί είναι οι δώδεκα παίκτες που επέλεξε ο Εργκίν Άταμαν για την αναμέτρηση με την Μπασκόνια. Ποιοι έμειναν εκτός. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΙΤΟΡΙΑ: Γιώργος Κούβαρης.

Το καλεντάρι της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague έστειλε τον Παναθηναϊκό στον ισπανικό βορρά, για την αναμέτρηση με την Μπασκόνια (9/10, 21:30). Στόχος των «πράσινων» δεν είναι άλλος από την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, μετά και την εντός έδρας ήττα από τη Μπαρτσελόνα.

Ο Εργκίν Άταμαν συμπεριέλαβε 14 παίκτες στην αποστολή και ανήμερα του αγώνα αποφάσισε ποιους δύο άφησε εκτός. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ματίας Λεσόρ και ο Γιάννης Κουζέλογλου δεν ταξίδεψαν με την ομάδα στην Βιτόρια. Αυτοί που έμειναν εκτός είναι ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και ο Βασίλης Τολιόπουλος.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.

Μάλιστα, ο Γιώργος Κούβαρης από τη Χώρα των Βάσκων μετέφερε στο Gazz Floor powered by Novibet τα τελευταία νέα από τον Παναθηναϊκό πριν από την αποψινή (9/10, 21:30, LIVE από το Gazzetta) αναμέτρηση των «πράσινων» με την Μπασκόνια.