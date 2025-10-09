Παναθηναϊκός: Η 12άδα για την αναμέτρηση με την Μπασκόνια
Το καλεντάρι της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague έστειλε τον Παναθηναϊκό στον ισπανικό βορρά, για την αναμέτρηση με την Μπασκόνια (9/10, 21:30). Στόχος των «πράσινων» δεν είναι άλλος από την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, μετά και την εντός έδρας ήττα από τη Μπαρτσελόνα.
Ο Εργκίν Άταμαν συμπεριέλαβε 14 παίκτες στην αποστολή και ανήμερα του αγώνα αποφάσισε ποιους δύο άφησε εκτός. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ματίας Λεσόρ και ο Γιάννης Κουζέλογλου δεν ταξίδεψαν με την ομάδα στην Βιτόρια. Αυτοί που έμειναν εκτός είναι ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και ο Βασίλης Τολιόπουλος.
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.
Μάλιστα, ο Γιώργος Κούβαρης από τη Χώρα των Βάσκων μετέφερε στο Gazz Floor powered by Novibet τα τελευταία νέα από τον Παναθηναϊκό πριν από την αποψινή (9/10, 21:30, LIVE από το Gazzetta) αναμέτρηση των «πράσινων» με την Μπασκόνια.
