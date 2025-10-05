Μίτσιτς: «Όλα άρχισαν από τον Ιτούδη...»

Ο Βάσα Μίτσιτς μίλησε για τις διαπραγματεύσεις του με την Χάποελ και τον καταλυτικό ρόλο που έπαιξε ο Δημήτρης Ιτούδης στην απόφασή του να πει το «ναι» στην ομάδα του Τελ Αβίβ,

Ο Βάσα Μίτσιτς αποτέλεσε το απόλυτο σίριαλ του καλοκαιριού, με τον Σέρβο να καταλήγει τελικά στην Χάποελ και να γίνεται πλουσιότερος κατά πολλά εκατομμύρια.

Όπως ήταν λογικό, στην πρώτη του συνέντευξη μετά την επιστροφή του από το EuroBasket 2025, ο Βάσα Μίτσιτς ρωτήθηκε για το πώς πήρε την απόφαση να μετακομίσει στην ομάδα του Τελ Αβίβ, με τον Σέρβο να στέκεται στον ρόλο που έπαιξε σε όλο αυτό ο Δημήτρης Ιτούδης.

«Ναι, οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν αρκετά νωρίς, πρώτα και κύρια με τη Χάποελ, αλλά και με άλλες ομάδες. Μετά τη δεύτερη ανταλλαγή στο ΝΒΑ κατάλαβα πως δεν είχα πια ενέργεια για ακόμη μία προσπάθεια εκεί. Είπα στον εαυτό μου: "Να δουλέψω το σώμα μου, να βελτιώσω τις δεξιότητές μου όσο είμαι ακόμα εκεί και μετά θα δω ποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για μένα"», είπε, μεταξύ άλλων, ο Βάσα Μίτσιτς στο S Sport, προσθέτοντας ότι «Σε εκείνο το σημείο όλα ξεκίνησαν από τον Ίτουδη, αυθόρμητα, μέσα από μηνύματα. Είχαμε ήδη κάποια επικοινωνία και έτσι ακολούθησε μια πιο ουσιαστική συζήτηση. Νομίζω πως αυτό συνέβη κάπου γύρω στον Δεκέμβριο.

Εκείνη την περίοδο έπαιζα καλά, οπότε υπήρχε η αίσθηση πως ίσως μείνω στο ΝΒΑ, αφού είχα ένα σερί 10-15 πολύ καλών παιχνιδιών. Κι εγώ ένιωθα καλά, αλλά ήξερα πως ήταν παραπλανητικό. Ο Τρέι Μαν είχε τραυματιστεί, το ίδιο και ο Λαμέλο Μπολ, οπότε δεν ήταν ρεαλιστικό σενάριο. Όταν επέστρεψαν, συνειδητοποίησα ότι σύντομα θα έμενα εκτός ροτέισον.

Τότε άρχισα να παρακολουθώ λίγο τη Χάποελ και να βλέπω πως είχαν ένα πολύ καλό πλάνο για το μέλλον. Παρ’ όλα αυτά, είχα κι άλλες συζητήσεις με ομάδες. Τον Φεβρουάριο άλλαξα μάνατζερ, με την πρόθεση αυτή τη φορά να κάνω ακριβώς αυτό που ήθελα, με τον τρόπο που ένιωθα σωστό για μένα».