Παναθηναϊκός: «Είναι μόνο η αρχή»
Η πρώτη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague που συνδυάστηκε με την πρεμιέρα της νέας σεζόν, έφτασε στο τέλος της. Ο Παναθηναϊκός AKTOR στην αρχική αγωνιστική μπόρεσε να πάρει τη νίκη με 87-79, ωστόσο στη δεύτερη όπου υποδέχτηκε τη Μπαρτσελόνα, ηττήθηκε με 103-96.
Ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης μάλιστα, υπογράμμισε ότι τη φετινή σεζόν μπορεί να είναι δύσκολη ακόμη και η συμμετοχή του «τριφυλλιού» στα playoffs.
Το Σάββατο (4/10) μετά την ήττα, ο Παναθηναϊκός μέσα από μία δημοσίευσή του έστειλε το μήνυμα για την επόμενη σεζόν, αναφέροντας:
«Συνεχίζουμε να πιέζουμε. Είναι μόνο η αρχή».
We keep pushing forward!
It’s only the beginning…☘️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/MUxfIdWKko— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 4, 2025
