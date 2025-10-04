Παναθηναϊκός: «Είναι μόνο η αρχή»

Ο Παναθηναϊκός έστειλε το δικό του μήνυμα για τη συνέχεια της σεζόν.

Η πρώτη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague που συνδυάστηκε με την πρεμιέρα της νέας σεζόν, έφτασε στο τέλος της. Ο Παναθηναϊκός AKTOR στην αρχική αγωνιστική μπόρεσε να πάρει τη νίκη με 87-79, ωστόσο στη δεύτερη όπου υποδέχτηκε τη Μπαρτσελόνα, ηττήθηκε με 103-96.

Ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης μάλιστα, υπογράμμισε ότι τη φετινή σεζόν μπορεί να είναι δύσκολη ακόμη και η συμμετοχή του «τριφυλλιού» στα playoffs.

Το Σάββατο (4/10) μετά την ήττα, ο Παναθηναϊκός μέσα από μία δημοσίευσή του έστειλε το μήνυμα για την επόμενη σεζόν, αναφέροντας:

«Συνεχίζουμε να πιέζουμε. Είναι μόνο η αρχή».