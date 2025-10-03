Αταμάν: «Θα είναι δύσκολο να μπούμε στα playoffs, όχι να πάμε στο Final Four»!
Η Μπαρτσελόνα πέρασε νικηφόρα από το Telekom Center Athens, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 103-96 και υποχρεώνοντας τους «πράσινους» στην πρώτη τους ήττα στη φετινή EuroLeague.
Μετά το τέλος του αγώνα, ο Εργκίν Αταμάν εξήγησε στη flash interview: «Η Μπαρτσελόνα έπαιξε καλύτερα. Όσοι παρακολούθησαν το παιχνίδι σήμερα είδαν ότι δεν είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη αυτή τη σεζόν. Έχουμε πολλά να βελτιώσουμε, και με αυτό το μπάσκετ που παίξαμε θα είναι δύσκολο όχι να πάμε στο Final Four, αλλά να μπούμε στα playoffs! Παίζουμε το χειρότερο μπάσκετ φέτος από τα προηγούμενα δύο χρόνια».
