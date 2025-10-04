Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Θα πρέπει να κεράσω ένα δείπνο στον Γουίλι»

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ παραδέχτηκε πως μετά την ήττα του Παναθηναϊκού θα πρέπει να κεράσει ένα δείπνο στον αδερφό του, τον Γουίλι Ερνανγκόμεθ.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από την Μπαρτσελόνα στην έδρα του για τη 2η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να κάνει ένα πολύ σπουδαίο ματς.

Αλλά αυτή η ήττα θα τον αναγκάσει, όπως αποκάλυψε στη NOVA να... κεράσει ένα δείπνο στον αδερφό του, Γουίλι που έφυγε νικητής από την Αθήνα.

Οι δηλώσεις του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

«Πρέπει να παίξουμε καλύτερα στην άμυνα, ειδικά εντός έδρας. Δεν είναι αρκετό αυτό που κάναμε. Η άμυνα ήταν το "κλειδί". Στην επίθεση έχουμε τρομερό ταλέντο, απόψε σκόραρα εγώ αλλά δεν είναι αυτό το παιχνίδι μου. Όλοι σκόραραν. Το "κλειδί" είναι να μένουμε μαζί, να παίζουμε άμυνες και να κερδίζουμε αγώνες.

Θα πρέπει να κεράσω τον Γουίλι δείπνο, δεν ξέρω τι ακόμα, ό,τι είναι ανοιχτό. Είμαι χαρούμενος που έπαιξε καλά. Αλλά δεν είμαι χαρούμενος για εμένα. Ακόμα και από τις νίκες μπορείς να μάθεις να παίζεις καλύτερα. Θα δούμε το φιλμ. Έχουμε ματς στο πρωτάθλημα που είναι σημαντικό για να μάθουμε ο ένας τον άλλον και να βρούμε ρυθμό. Και θα πάμε στην Μπασκόνια να πάρουμε τη νίκη».