Ο Κώστας Σλούκας πάλεψε με όλο του το «είναι» στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα, ξεσηκώνοντας αρκετές φορές το ΟΑΚΑ.

Ο Κώστας Σλούκας έκανε σπουδαίο ματς κόντρα στη Μπαρτσελόνα, με 18 πόντους και 11 ασίστ, όμως δεν ήταν αρκετός για να δώσει τη νίκη στην ομάδα του Παναθηναϊκού.

Παρόλα αυτά, η προσπάθειά του δεν άφησε τον κόσμο αδιάφορο, με μια άμυνά του στην οποία ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ξέσπασε, να ξεσηκώνει ολόκληρο το Telecom Center Athens στο πόδι!

Το ξέσπασμα του Κώστα Σλούκα: