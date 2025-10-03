Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα: Ο Σλούκας έβγαλε την άμυνα και ξεσήκωσε το ΟΑΚΑ με το πάθος του
Ο Κώστας Σλούκας έκανε σπουδαίο ματς κόντρα στη Μπαρτσελόνα, με 18 πόντους και 11 ασίστ, όμως δεν ήταν αρκετός για να δώσει τη νίκη στην ομάδα του Παναθηναϊκού.
Παρόλα αυτά, η προσπάθειά του δεν άφησε τον κόσμο αδιάφορο, με μια άμυνά του στην οποία ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ξέσπασε, να ξεσηκώνει ολόκληρο το Telecom Center Athens στο πόδι!
Το ξέσπασμα του Κώστα Σλούκα:
Four EuroLeague titles and many years of basketball later… @kos_slou wants it more than ever! 😤#EveryGameMatters pic.twitter.com/KJngMrQK2s— EuroLeague (@EuroLeague) October 3, 2025
