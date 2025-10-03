Μόλις χρεώθηκε και με τέταρτο φάουλ ο Ρισόν Χολμς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε την Μπαρτσελόνα στο TELEKOM CENTER Athens με σκοπό να κλείσει με τον ιδανικότερο τρόπο την πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν στην EuroLeague.

Η ομάδα του κόουτς Πενιαρόγια έβαλε δύσκολα από νωρίς στους «πράσινους» που βρέθηκαν να κυνηγούν το σκορ και να ψάχνουν... ξεσπάσματα αντίδρασης.

Ένα άλλο ξέσπασμα είχε ο νέος σέντερ του Παναθηναϊκού, Ρισόν Χολμς, όταν κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου χρεώθηκε με το τέταρτο φάουλ του. Τότε στη θέση του πέρασε ο Ντίνος Μήτογλου και ο Χολμς οδηγήθηκε στον πάγκο όπου δεν συγκράτησε τον εκνευρισμό του και ξέσπασε σε μία καρέκλα εκεί.