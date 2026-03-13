Σορτς στο Gazz Floor by Novibet: «Ο Ματίας Λεσόρ ήταν ο Ματίας Λεσόρ»

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε στο Gazz Floor powered by Novibet για την εικόνα του Παναθηναϊκού και την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ.

Με τον Ματίας Λεσόρ να επιστρέφει δυναμικά στην ενεργό δράση, ο Παναθηναϊκός... επέστρεψε κι εκείνος στις νίκες στην Euroleague κερδίζοντας στο κατάμεστο «T-Center» την Ζάλγκιρις Κάουνας με 92-88 συνεχίζοντας μία άκρως «πράσινη» βραδιά.

Ο Τι Τζέι Σόρτς μίλησε στον αέρα της εκπομπής του Gazzetta «Gazz Floor powered by Novibet» για το αν η ομάδα βρήκε το σημείο κλειδί για να γυρίσει τον διακόπτη στη σεζόν, αλλά φυσικά αναφέρθηκε και στον Ματίας Λεσόρ και την πολυαναμενόμενη επιστροφή του στη δράση.

Αναλυτικά

Mεταξύ άλλων: «Πρέπει να είμαστε πιο σταθεροί. Δεν έχει σημασία τι θα μας πει ο οποιοσδήποτε, αλλά εμείς τι κάνουμε ως ομάδα και στα αποδυτήρια, ώστε να μπορούμε να κερδίσουμε παιχνίδια».

«Έκανε πρόπονήσεις τις τελευυταίες εβδομάδες και περιμέναμε ότι θα έρθει αυτή η στιγμή. Όλοι είναι πολύ χαρούμενοι που επέστρεψε και πάλι στο παρκέ. Το να τον βλέπουμε υγιή, να χαμογελάει, αυτή την ενέργεια. Ο Ματίας Λεσόρ ήταν ο Ματίας Λεσόρ. Είναι ένας πολύ έξυπνος μπασκετμπολίστας. Κάθε φορά που είναι στο παρκέ κάνει τις ζωές μας ευκολότερες. Ήταν τέλειο που τον είχαμε και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι και την υπόλοιπη σεζόν».