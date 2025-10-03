Αυτή είναι η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μπαρτσελόνα (21:15, live Gazzetta) και θέλει το απόλυτο στο ξεκίνημα της Euroleague, ψάχνοντας το 2/2 μετά και τη νίκη απέναντι απέναντη στην Μπάγερν στην πρεμιέρα.

Όσον αφορά τον Τσέντι Όσμαν, προπονήθηκε κανονικά την παραμονή του αγώνα με τους «μπλαουγκράνα» και όπως είχε πει ο Άταμαν θα κρινόταν τελευταία στιγμή η συμμετοχή του στο ματς. Έτσι κι έγινε και ο Τούρκος φόργουορντ θα βοηθήσει την ομάδα του κάνοντας το ντεμπούτο του τη φετινή σεζόν. Εκτός έμειναν ο Ματίας Λεσόρ, ο Γιάννης Κουζέλογλου, ο Βασίλης Τολιόπουλος και ο Μάριους Γκριγκόνις.

Η δωδεκάδα: Καλαϊτζάκης, Σορτς, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν