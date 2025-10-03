Η Ζάλγκιρις έχει κάνει οικονομικό άλμα φέτος στο budget της, εμπλουτίζοντας πολύ το ρόστερ της, ωστόσο οι οπαδοί της δεν φαίνεται να στηρίζουν τις αποφάσεις της διοίκησης.

Η Ζάλγκιρις έχει αυξήσει αρκετά το budget της τη φετινή σεζόν, καθώς σύμφωνα με το Basketnews ο προϋπολογισμός για το 2025-26 είναι ύψους 21,7 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 14,4 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε μισθούς παικτών και τεχνικού επιτελείου.

Αυτή η αύξηση είναι ιστορική για τον σύλλογο του Κάουνας, καθώς την περασμένη σεζόν ο προϋπολογισμός του ανερχόταν στα 17,7 εκατ. ευρώ, με 11,7 εκατ. ευρώ να διατίθενται σε μισθούς. Φέτος, η ομάδα στοχεύει σε έσοδα 18,8 εκατ. ευρώ.

Η λιθουανική ομάδα έκανε σημαντικές προσθήκες στο ρόστερ της, στοχεύοντας να μπει στα playoffs. Η ένταξη του Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος και του Μόουζες Ράιτ από τον Ολυμπιακό, καθώς και του Μάοντο Λο από την Παρί, ήταν μερικές από τις καλοκαιρινές της μεταγραφές.

Παρά την προσπάθεια της διοίκησης, όμως, οι οπαδοί φαίνεται να βρίσκονται ενάντια στη νέα οικονομική λογική του συλλόγου. Συγκεκριμένα, οι Green White Boys διαμαρτυρήθηκαν με αποχή από το γήπεδο πριν από μερικές μέρες, υποστηρίζοντας ότι η διοίκηση δεν βλέπει το καλό της ομάδας αλλά μόνο το οικονομικό όφελος, απαξιώνοντας το όνομα του συλλόγου.

Η Ζάλγκιρις πάντως, άνοιξε τη νέα σεζόν της EuroLeague με μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη (89–84) και την Παρασκευή το βράδυ θα υποδεχθεί στην «Zalgirio Arena» τη Φενέρμπαχτσε.