Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημαντικότερων αθλητικών γεγονότων της ημέρας (30/12).

Προ-τελευταία ημέρα του 2025 σήμερα (30/12) και το αθλητικό μενού μεταδόσεων είναι πλούσιο, με τις μάχες σε Premier League και Euroleague να ξεχωρίζουν.

Πρώτα από όλα βέβαια υπάρχει στις 14:00 το καθιερωμένο ραντεβού με τους Galacticos by Interwetten, όπου Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης θα σχολιάσουν όλη την επικαιρότητα, παρέα με τους Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο από Θεσσαλονίκη, στο δικό τους φινάλε για τη χρονιά που φεύγει.

Στη συνέχεια έχουμε δυο ταυτόχρονα ματς (18:00) για την τελευταία αγωνιστική του Κόπα Άφρικα, με την Τανζανία να παίζει με την Τυνησία (ΕΡΤ 2 Σπορτς) και την Ουγκάντα με τη Νιγηρία του Μπρούνο (ΕΡΤ 3 Σπορτς). Μισή ώρα μετά (18:30) πάμε στο μπάσκετ και την εξ' αναβολής αναμέτρηση του Αμαρουσίου με τον Παναθηναϊκό για τη Stoiximan GBL.

Μένουμε στο μπάσκετ καθώς στις 20:30 ο Άρης φιλοξενεί την Τσεντεβίτα Ολίμπια για το EuroCup (Novasports Prime), ενώ το βράδυ ακολουθούν αγώνες σε Κόπα Άφρικα, Premier League και Euroleague. Ξεχωρίζει η μάχη της Μπαρτσελόνα με τη Μονακό (21:30, Novasports 4), το παιχνίδι της Μπράιτον του Κωστούλα στην έδρα της Γουέστ Χαμ (21:30, Novasports News) και η αναμέτρηση της πρωτοπόρου Άρσεναλ με την εξαιρετική Άστον Βίλα των 11 σερί νικών (22:15, Novasports Premier League).

Και για φινάλε; Gazz Floor powered by Novibet, όπου η εξαιρετική ομάδα με συμπαίκτες τους Ιωάννη Παπαπέτρου και Hoopfellas δίνει την τελευταία της «παράσταση» για φέτος.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας