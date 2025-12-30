Euroleague: Το ιατρικό δελτίο της 19ης αγωνιστικής
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Ζάλγκιρις Κάουνας (21:05)
- Βιλερμπάν - Παρί (21:15)
- Μπαρτσελόνα - Μονακό (21:30)
- Βαλένθια - Παρτίζαν (21:30)
Χάποελ Τελ Αβίβ - Ζάλγκιρις Κάουνας (21:05)
Σε «Game Time Decision» βρίσκεται η κατάσταση του Βασίλιε Μίτσιτς για λογαριασμό της Χάποελ Τελ Αβίβ ενόψει του αγώνα με την Ζάλγκιρις στο Ισραήλ. Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Μπρούνο Καμπόκλο. Στον αντίποδα η ομάδα του Κάουνας δεν υπολογίζει τον Ντόβιντας Γκεντράιτις λόγω τραυματισμού στο πόδι ενώ αναμένεται να παίξει κανονικά ο Μαόντο Λο ο οποίος απουσίασε από το τελευταίο ματς πρωταθλήματος.
Βιλερμπάν - Παρί (21:15)
Από έναν αμφίβολο έχουν οι δύο γαλλικές ομάδες ενόψει του «εμφυλίου» στη Λυών. Συγκεκριμένα από πλευράς Βιλερμπάν θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή η συμμετοχή του Αρμέλ Τραορέ, ενώ για την Παρί το ίδιο ισχύει για τον Ισμαέλ Μπακόο οποίος δεν αγωνίστηκε καθόλου στο προηγούμενο παιχνίδι με αντίπαλο την Αναντολού Εφές.
Μπαρτσελόνα - Μονακό (21:30)
Τρεις σημαντικές απουσίες θα έχει η Μπαρτσελόνα ενόψει του αγώνα με την Μονακό στο «Palau Blaugrana» καθώς ο Τσάβι Πασκουάλ δεν μπορεί να υπολογίζει στον Γουίλ Κλάιμπερν, στον Τόκο Σενγκέλια και Χουάν Νούνιεθ ενώ είναι αμφίβολη η συμμετοχή του Γιαν Βέσελι. Για την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο της συμμετοχής του Γιοάν Μακουντού ο οποίος παραμένει τραυματίας.
Βαλένθια - Παρτίζαν (21:30)
Ένας μέσα και ένας έξω για την Βαλένθια καθώς ο προπονητής Πέδρο Μαρτίνεθ υπολογίζει κανονικά στον Τσάβι Λόπεθ - Αροστέγι ενώ είναι αμφίβολη η συμμετοχή του Σέρχιο ντε Λαρέα, την ώρα που η Παρτίζαν του Ζοάν Πενιαρόγια έχει πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσει καθώς είναι εκτός οι Κάρλικ Τζόουνς, Σέικ Μίλτον, Μάριο Νάκιτς, Μίταρ Μποσνιάκοβιτς και Αλεκσέι Ποκουσέφσκι.
