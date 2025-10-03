Δείτε τις απουσίες των ομάδων, αλλά και τους αμφίβολους για τα ματς της Παρασκευής στη Euroleague.

Η δεύτερη αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώνεται με επτά αναμετρήσεις, με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μπαρτσελόνα στο Telekom Center Athens να ξεχωρίζει στο πρόγραμμα. Ορισμένες ομάδες έχουν απουσίες στις αναμετρήσεις, ενώ υπάρχουν και αμφίβολοι παίκτες. Πάμε να δούμε αναλυτικά στο κάθε ματς.

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Φενερμπαχτσέ

Ζαλγκίρις (εκτός ο Γκεντράιτις), Φενέρ (εκτός Μπανγκό)

20:30 Μονακό - Ντουμπάι BC

Μονακό (εκτός ο Μακουντού), Ντουμπάι (εκτός οι Αβράμοβιτς και Τζάιτε, αμφίβολοι ο Μέισον και Σανλί)

20:30 Αναντολού Εφές - Χάποελ Τελ Αβίβ

Εφές (εκτός ο Πουαριέ, αμφίβολοι οι Μούταφ και Ντόζιερ), Χάπόελ (εκτός ο Μάνταρ, αμφίβολος ο Καμπόκλο)

21:00 Βιλερμπάν - Μπασκόνια

Βιλερμπάν (εκτός ο Ερτέλ), Μπασκόνια (εκτός ο Κούρουκς, αμφίβολος ο Ντιακιτέ)

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα

Παναθηναϊκός (εκτός ο Λεσόρ, αμφίβολος ο Όσμαν), Μπαρτσελόνα (εκτός ο Νούνιεζ)

21:30 Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια

Βαλένθια (εκτός οι Μπαντιό, Λόπεθ-Αροστέγκι, Σίμα και Μοντέρο), Βίρτους (εκτός ο Ακέκε)

22:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρί

Μακάμπι (αμφίβολος ο Γουόκερ), Παρί (εκτός ο Στίβενς)