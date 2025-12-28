Η Μπάγερν δεν βρήκε αντίσταση απέναντι στην Τρίερ και επικράτησε με 94-83.

Η Μπάγερν φιλοξένησε την Τρίερ για την 11η αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος και χωρίς να συναντήσει αντίσταση επικράτησε εύκολα με 94-83 παραμένοντας στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 11-1.

Για τους Βαυαρούς πρώτος σκόρερ ήταν ο Αντρέας Ομπστ που σημείωσε 15 πόντους με ένα ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Όσκαρ Ντα Σίλβα τον ακολούθησε με 13. Συνολικά πέντε διψήφιους είχε η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς που από την πρώτη περίοδο έχτισε προβάδισμα και δεν κοίταξε ξανά πίσω της. Μάλιστα, έφτασε να προηγείται και με 21 πόντους κοντά στο φινάλε, όπου οι φιλοξενούμενοι... ροκάνισαν τη διαφορά στους 11.

Για την Τρίερ ο Τζαμάλ Τζόρνταν Ρόλαντ πρωταγωνίστησε με 24 πόντους χωρίς όμως η προσπάθειά του να είναι αρκετή. Έτσι η ομάδα του υποχώρησε στο 8-4 και στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Τα δεκάλεπτα: 25-21, 56-42, 76-67, 94-83