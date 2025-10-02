Ερυθρός Αστέρας: Στους «ερυθρόλεκους» ως δανεικός ο Μοτιεγιούνας
Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας θα ενισχύσει τον Ερυθρό Αστέρα που επισημοποίησε την απόκτηση του Λιθουανού σέντερ ως δανεικού από τη Μονακό.
Ο Μοτιεγιούνας αναμένεται να φτάσει στο Βελιγράδι την Παρασκευή 3/10 και, μετά τις ιατρικές εξετάσεις, το συμβόλαιό του θα ενεργοποιηθεί, ενισχύοντας τη ρακέτα των «ερυθρόλευκων» μετά από τον τραυματισμό του Χάσιελ Ριβέρο.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Μονακό, ο Λιθουανός δόθηκε δανεικός για τρεις μήνες στον Ερυθρό Αστέρα, με οψιόν για το υπόλοιπο της σεζόν 2025/26.
Σε 160 συμμετοχές στη EuroLeague με τη Ζάλγκιρις, την Γκντίνια και τη Μονακό, έχει σημειώσει 8.6 πόντους, 4 ριμπάουντ και 0.8 ασίστ. Επίσης, μετράει 251 συμμετοχές στο ΝΒΑ με τους Ρόκετς, τους Πέλικανς και τους Σπερς, έχοντας 7.3 πόντους και 3.8 ριμπάουντ.
