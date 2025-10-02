Ρεάλ - Ολυμπιακός: O Νετζήπογλου κάνει ντεμπούτο στην 12άδα αγώνα EuroLeague
Αποστολή στη Μαδρίτη: Αχιλλέας Μαυροδόντης
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε ποιους θα παρατάξει στο μεγάλο παιχνίδι απέναντι στην Ρεάλ για την 2η αγωνιστική της Euroleague.
Συγκεκριμένα, ο κόουτς του Ολυμπιακού βάζει για πρώτη φορά την φετινή σεζόν στην 12άδα τον Όμηρο Νετζήπογλου, ο οποίος πήρε την θέση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη.
Από την άλλη, όπως αναμενόταν, ο Φρανκ Νιλικίνα μένει εκτός και, όπως ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στο Μαρούσι (5/10).
Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού:
Γουόκαπ, Γουόρντ, Λι, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Αντετοκούνμπο, Χολ, Φουρνιέ.
