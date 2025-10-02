Οι 12 που επέλεξε ο Ολυμπιακός για το παιχνίδι απέναντι στην Ρεάλ στη Μαδρίτη, με μόνο μια αλλαγή να έχουμε σε σχέση με το ματς της Βιτόρια.

Αποστολή στη Μαδρίτη: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε ποιους θα παρατάξει στο μεγάλο παιχνίδι απέναντι στην Ρεάλ για την 2η αγωνιστική της Euroleague.

Συγκεκριμένα, ο κόουτς του Ολυμπιακού βάζει για πρώτη φορά την φετινή σεζόν στην 12άδα τον Όμηρο Νετζήπογλου, ο οποίος πήρε την θέση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Από την άλλη, όπως αναμενόταν, ο Φρανκ Νιλικίνα μένει εκτός και, όπως ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στο Μαρούσι (5/10).

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού:

Γουόκαπ, Γουόρντ, Λι, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Αντετοκούνμπο, Χολ, Φουρνιέ.