Γέιδα-Ρεάλ 81-88: Με υπογραφή Χεζόνια
Με τον Μάριο Χεζόνια να πραγματοποιεί πολύ καλή εμφάνιση η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε νικηφόρα (88-81) από την έδρα της Γέιδα στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Liga Endesa.
Ο Κροάτης φόργουορντ είχε 22 πόντους και αποτέλεσε το θεμέλιο λίθο της επικράτησης της «βασίλισσας». Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο από τα πρώτα λεπτά επέβαλλε τον ρυθμό της (19-28 στο 10’).
Στη συνέχεια η Γέιδα αντέδρασε και μείωσε (43-46 στο 20’) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Το σκηνικό άλλαξε στο τρίτο 10λεπτο, όπου οι γηπεδούχοι με τον Γκιόργκι Γκόλομαν προσπέρασαν (67-66 στο 30’΄). Στην τελευταία περίοδο όμως με το επιμέρους 14-22 η Ρεάλ μπόρεσε να φύγει νικήτρια από την έδρα της Γέιδα.
Ο Μάριο Χεζόνια ήταν ο πρώτος σκόρερ και κορυφαίος για τους Μαδριλένους, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση ο Τέο Μαλεντόν με 13 πόντους, ενώ από 11 πόντους είχαν οι Γκαμπριέλε Πρόσιντα και Φακούντο Καμπάτσο. Για τους γηπεδούχους σπουδαία εμφάνιση έκανε ο Γκιόργκι Γκόλομαν με 15 πόντους και 8 ριμπάουντ, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποτρέψει την ήττα για τη Γέιδα.
Τα δεκάλεπτα: 19-28, 43-46, 67-66, 81-88.
ΓΕΙΔΑ (Ενκουέντρα): Γουόλντεν 10 (2/3 τριπ.), Εντζίμ 6, Αγκάντα 12 (1/5 τριπ.), Παουλί 5 (1/2 τριπ.), Ζόρικς 8 (1/1 τριπ.), Γκόλομαν 15 (1/3 τριπ.), Ντιαγκνέ 4, Σανζ 10 (2/2 τριπ.), Χιμένεθ 4, Σούρνα 7, Κρούτινγκ.
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σκαριόλο): Καμπάτσο 11 (1/6 τριπ.), Οκέκε, Πρότσιντα 14 (4/5 τριπ.), Χεζόνια 22 (2/5 τριπ.), Μαλεντόν 13, Ντεκ 5, Γκαρούμπα, Ταβάρες 4 (8 ριμπ.), Γιούλ 8 (1/6 τριπ.), Φελίς 9 (1/2 τριπ.).
