«Θύμα» λάθους φέρεται να έπεσε ο Αλέκσα Αβράμοβιτς ο οποίος θα αναγκαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τους επόμενους δύο μήνες.

Απίστευτο και όμως... αληθινό! Ο Αλέκσα Αβράμοβιτς αναμένεται να χάσει τους επόμενους δύο μήνες εξαιτίας λάθους του φυσικοθεραπευτή.

Την είδηση αποκάλυψε η «Arena Sport» και πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του podcast του «Udvajanje» όπου αναφέρθηκε ότι ο Σέρβος γκαρντ υπέστη τραυματισμό στο γόνατο επειδή ο φυσιοθεραπευτής του τράβηξε υπερβολικά το πόδι κατά τη διάρκεια διατάσεων!

Φυσικά ο εν λόγω τραυματισμός δεν έχει καμία σχέση με τον τραυματισμό που είχε αποκομίσει στο Eurobasket κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Τουρκία καθώς τότε είχε χτυπήσει στη φτέρνα.

«Ο Αλέκσα αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για οκτώ έως 12 εβδομάδες λόγω τραυματισμού στο γόνατο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, τον τραυμάτισε ο φυσιοθεραπευτής, ο οποίος, κατά τις διατάσεις, προφανώς του τράβηξε υπερβολικά το πόδι. Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι θα συμβεί αυτό, αλλά... Τουλάχιστον δύο μήνες αποχής τον περιμένουν γι' αυτόν τον λόγο. Όσο ξέρω, πρόκειται για τους συνδέσμους του γόνατος» ήταν τα λόγια του ρεπόρτερ Έντιν Άβντιτς ο οποίος και έφερε στο φως της δημοσιότητας την εν λόγω είδηση.

Στο ματς της πρεμιέρας όπου η Ντουμπάι επικράτησε της Παρτίζαν με 89-76 ο Αβράμοβιτς δεν ήταν καν στην 12άδα της ομάδας. Και ουσιαστικά ήταν και το μοναδικό ματς από το οποίο αναμένονταν να απουσιάσει. Πλέον θα πρέπει να περιμένει δύο μήνες προκειμένου να «πατήσει» και πάλι παρκέ. Και αυτό λόγω ενός λάθους -σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα αποκάλυψε το «Arena Sport»- του φυσικοθεραπευτή.