Euroleague: Οι απουσίες της ημέρας
Την Πέμπτη (2/10) «σερβίρεται» το... πρώτο πιάτο των αγώνων της 2ης αγωνιστικής της Euroleague με τη διεξαγωγή τριών αναμετρήσεων.
Το ελληνικό ενδιαφέρον στρέφεται στη Μαδρίτη όπου ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με τη Ρεάλ. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει στους Σακίλ ΜακΚίσικ, Κίναν Έβανς και όπως ανέφερε και ο ίδιος την παραμονή του αγώνα, ούτε στον Φρανκ Νιλικίνα, παρά το γεγονός ότι ακολούθησε την αποστολή στην Ισπανία. Για λογαριασμό της Ρεάλ είναι αμφίβολη η συμμετοχή των Τεό Μαλεντόν και Γκαμπριέλ Πρόσιντα, κάτι που θα αποφασιστεί λίγο πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης.
Στο Μόναχο η Μπάγερν υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα (21:30) με τις δύο ομάδες να έχουν πολλά προβλήματα. Οι γηπεδούχοι δεν υπολογίζουν στους Ρόκας Γιοκουμπάιτις, Γιοχάνες Φόιγκτμαν, Τζούστους Χόλαντ και Ελίας Χάρις, ενώ ενδέχεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση ο Αλέκσα Ραντάνοφ. Στον αντίποδα πολλές οι απουσίες για τον Γιάννη Σφαιρόπουλο καθώς είναι εκτός οι Χασιέλ Ριβέρο, Αϊζάια Κάνααν, Ντεβόντε Γκρέιαμ, Όγκνιεν Ντόμπριτς, Τζοέλ Μπόλομποϊ και Ούρος Πλάβτσιτς.
Τέλος η Παρτίζαν θα φιλοξενήσει την Αρμάνι Μιλάνο (21:30) στην «Belgrade Arena» με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να μην υπολογίζει στον Μάριο Νάκιτς, ενώ αντίθετα ενδέχεται να κάνει ντεμπούτο ο 18χρονος Φινλανδός που εντυπωσίασε στο Eurobasket, Μίικα Μουούρινεν. Από την Αρμάνι είναι εκτός ο Λορέντζο Μπράουν.
