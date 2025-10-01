Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την διάθεση έξτρα εισιτηρίων στην sold out αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα, λόγω της απουσίας των εκτός έδρας φιλάθλων.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με το... δεξί τις υποχρεώσεις του στην EuroLeague παίρνοντας τη νίκη κόντρα στην Μπάγερν και περιμένει να κάνει το 2/2 στην έδρα του με την αναμέτρηση απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Το πρώτο τζάμπολ της σεζόν ήταν στο κατάμεστο TELEKOM CENTER Athens κι έτσι αναμέται να είναι και την Παρασκευή (03/10). Οι «πράσινοι», έχουν ανακοινώσει πως δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμα εισιτήρια για το παιχνίδι, ενώ οι φίλοι των Καταλανών δεν θα βρεθούν στο Κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους φιλάθλους του τριφυλλιού να παρακολουθήσουν από κοντά την ομάδα τους.

Η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR σάς ενημερώνει, πως για την sold out αναμέτρηση με την FC Barcelona την Παρασκευή (03/10, 21:15), για την 2η αγωνιστική της regular season της EuroLeague, γίνεται εκτάκτως διαθέσιμος ένας μικρός αριθμός μεμονωμένων εισιτηρίων.

Ειδικότερα, λόγω της μη παρουσίας φιλάθλων της FC Barcelona στο Telekom Center Athens, θα διατεθεί συγκεκριμένος αριθμός μεμονωμένων εισιτηρίων στο Τμήμα 401.

Το «σπίτι» μας ακόμα πιο… πράσινο!».