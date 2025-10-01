Οι παίκτες της Euroleague ρωτήθηκαν για τον δυσκολότερο αντίπαλο στη λίγκα και η απάντηση των περισσότερων ήταν ο Κέντρικ Ναν.

Η Euroleague έβαλε στην.... εξίσωση αρκετούς παίκτες που αγωνίζονται στη διοργάνωση και τους ρώτησε ποιον θεωρούν πιο δύσκολο αντίπαλο. Στην κορυφή των προτιμήσεων βρέθηκε ο Κέντρικ Ναν, ενώ αρκετοί επέλεξαν Σορτς. Και ο Σάσα Βεζένκοβ πήρε.... ψήφους.

Ο Xολ επέλεξε τους Ναν και Σορτς, ο Μπιμπέροβιτς τον Ναν, ενώ ο Μίτσιτς διάλεξε τον Σορτς. Ο Σορτς διάλεξε τον Ναν όπως και Όσμαν με τον Λάρκιν. To ίδιο έγινε με τον Σέστινα, τον Αβράμοβιτς και τον Μοντέρο που φοβούνται τον Ναν όπως έδειξαν.

Σεντεκέρσκις και Μονέκε επέλεξαν τον Βεζένκοβ ως τον πιο δύσκολο αντίπαλο, ενώ ο Γουόρντ πήγε στον περσινό πρωταθλητή Ευρώπης, Γκούντουριτς.

Ο Ναν ξεκίνησε εντυπωσιακή τη φετινή Euroleague και το κοντέρ έγραψε 21 πόντους και 10 ασίστ στη νίκη των πράσινων επί της Μπάγερν στo Τelekom Center Athens.