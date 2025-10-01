O Ερυθρός Αστέρας επανέφερε στο ρόστερ του τον Γιάγκο Ντος Σάντος εξαιτίας των πολλών τραυματισμών που έχουν πλήξει την ομάδα.

Μία αλλαγή σημειώθηκε στο ρόστερ του Ερυθρού Αστέρα, καθώς ο Γιάγκο Ντος Σάντος επιστρέφει στην ομάδα, παρότι το καλοκαίρι είχε λυθεί η συνεργασία των δύο πλευρών. Τότε, ο σερβικός σύλλογος είχε ενημερώσει τον Βραζιλιάνο γκαρντ πως ήταν ελεύθερος να συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

Οι συνεχόμενοι τραυματισμοί που έχουν «χτυπήσει» την ομάδα με αποκορύφωμα εκείνον του Αϊζάια Κάνααν, ανάγκασαν τον Γιάννη Σφαιρόπουλο και τη διοίκηση να αλλάξουν πλάνο, επαναφέροντας τον 26χρονο παίκτη στο ρόστερ. Ο Ντο Σάντος ολοκλήρωσε επιτυχώς τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και σύντομα θα ενταχθεί στις προπονήσεις, θέτοντας ξανά τον εαυτό του στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού.

Την περασμένη σεζόν στην EuroLeague, ο Βραζιλιάνος γκαρντ μέτρησε σε 35 συμμετοχές 6,3 πόντους, 3,3 ασίστ, 1,6 ριμπάουντ και 7,5 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης ανά παιχνίδι.