Ερυθρός Αστέρας: Επιστρέφει ο Ντος Σάντος
Μία αλλαγή σημειώθηκε στο ρόστερ του Ερυθρού Αστέρα, καθώς ο Γιάγκο Ντος Σάντος επιστρέφει στην ομάδα, παρότι το καλοκαίρι είχε λυθεί η συνεργασία των δύο πλευρών. Τότε, ο σερβικός σύλλογος είχε ενημερώσει τον Βραζιλιάνο γκαρντ πως ήταν ελεύθερος να συνεχίσει αλλού την καριέρα του.
Бразилски репрезентативац Јаго Дос Сантос допутовао је у среду у Београд.October 1, 2025
Играч КК Црвена звезда Меридианбет одмах након обављених лекарских ставиће се на располагање саиграчима и стручном штабу, како би помогао екипи у наставку сезоне.#kkczhttps://t.co/0jyeO3zkYB
Οι συνεχόμενοι τραυματισμοί που έχουν «χτυπήσει» την ομάδα με αποκορύφωμα εκείνον του Αϊζάια Κάνααν, ανάγκασαν τον Γιάννη Σφαιρόπουλο και τη διοίκηση να αλλάξουν πλάνο, επαναφέροντας τον 26χρονο παίκτη στο ρόστερ. Ο Ντο Σάντος ολοκλήρωσε επιτυχώς τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και σύντομα θα ενταχθεί στις προπονήσεις, θέτοντας ξανά τον εαυτό του στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού.
Την περασμένη σεζόν στην EuroLeague, ο Βραζιλιάνος γκαρντ μέτρησε σε 35 συμμετοχές 6,3 πόντους, 3,3 ασίστ, 1,6 ριμπάουντ και 7,5 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης ανά παιχνίδι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.