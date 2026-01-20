Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του «τελικού» του Ολυμπιακού στο Champions League, καθώς και των εκπομπών του Gazzetta.

Τρίτη σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα είναι γεμάτο δράση, τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ. Οι Galacticos by Interwetten του Gazzetta ανοίγουν το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας. Παρακολουθήστε live στις 14:00 όλο το ρεπορτάζ και τα μεταγραφικά δεδομένα των ελληνικών ομάδων, μετά τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Στο ποδοσφαιρο η 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League ξεκινάει σήμερα, με την σημαντικότερη αναμέτρηση να είναι εκείνη του Ολυμπιακού με την Λεβερκούζεν. Οι Πειραιώτες υποδέχονται τις «ασπιρίνες» στο Καραϊσκάκης σε έναν αγώνα «τελικό», ο οποίος θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την συνέχεια των πρωταθλητών Ελλάδας στην διοργάνωση. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 22:00 με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από MEGA και Cosmote Sport 2.

Νωρίτερα στις 17:30 η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη θα ταξιδέψει στο Καζακστάν για να αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι (Cosmote Sport 1), ενώ στις 19:45 η Μπόντο Γκλιμτ θα φιλοξενήσει στον Αρκτικό Κύκλο την Μάντσεστερ Σίτι (Cosmote Sport 2).

Αργότερα στις 22:00 η Ίντερ θα υποδεχθεί την Άρσεναλ (Cosmote Sport 3), η Ρεάλ Μαδρίτης την Μονακό (Cosmote Sport 5), η Σπόρτινγκ την Παρί Σεν Ζερμέν (Cosmote Sport 6), η Τότεναμ την Ντόρτμουντ (Cosmote Sport 7), η Κοπεγχάγη την Νάπολι (Cosmote Sport 8) και η Βιγιαρεάλ τον Άγιαξ (Cosmote Sport 9).

Αναφορικά με το μπάσκετ η 23η αγωνιστική της Euroleague ξεκινάει σήμερα με 9 αναμετρήσεις. Αρχικά στις 19:30 (Nova Sports 4), o Oλυμπιακός θα φιλοξενήσει στο «ΣΕΦ» την Μακάμπι Τελ Αβίβ και την ίδια ώρα η Χάποελ Τελ Αβίβ στο Ισραήλ την Εφές (Nova Sports 2). Ένα τέταρτο αργότερα (19:45, Nova Sports 6) η Μονακό θα υποδεχθεί στην έδρα της τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ στις 21:00 (Nova Sports Extra 1) η Βιλερμπαν την Ζάλγκιρις.

Στις 21:15 ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί με την Μπασκόνια στο «Telecom Center Athens» (Nova Sports Prime) και στις 21:30 η Μπαρτσελόνα με την Ντουμπάι ΒC (Nova Sports 3), η Μπάγερν Μονάχου με την Παρτίζαν (Nova Sports Start) και η Βαλένθια με την Παρί (Nova Sports Extra 2). Τέλος στις 21:45 (Nova Sports 2) η Ρεάλ Μαδρίτης θα φιλοξενήσει την Αρμάνι Μιλάνο και φυσικά, στις 23:00, θα ακολουθήσει το Gazz Floor powered by Novibet με τους Αντώνη Καλκαβούρα, Νίκο Παπαδογιάννη. Στην παρέα τους και ο Ιωάννης Παπαπέτρου για να σχολιάσει όλο το ρεπορτάζ από τα πεπραγμένα των δύο αιωνίων αλλά και της αγωνιστικής στη Euroleague.

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων, ο Άρης ταξιδεύει στην Πολωνία για να αναμετρηθεί με την Σλασκ Βρότσλαβ (20:00, Nova Sports 5), ενώ ο Ηρακλής θα φιλοξενήσει στο «Ιβανώφειο» την ΚΒ Πέτζα (18:00, ΕΡΤ2).

