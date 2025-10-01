Σφαιρόπουλος για τραυματισμό Ριβέρο: «Μπορεί να είναι σοβαρός»

Σοβαρός φαίνεται να είναι ο τραυματισμός που υπέστη ο Χασιέλ Ριβέρο στην πρεμιέρα της Euroleague με αντίπαλο την Αρμάνι Μιλάνο.

Έντονη ανησυχία υπάρχει στο «στρατόπεδο» του Ερυθρού Αστέρα. Η ομάδα του Βελιγραδίου που δεν τα κατάφερε στην πρεμιέρα της Euroleague κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο έχοντας ηττηθεί με 92-82, φαίνεται πως αντιμετωπίζει ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάννης Σφαιρόπουλος είδε τον Χασιέλ Ριβέρο να αποχωρεί από την αναμέτρηση, χωρίς να μπορεί να πατήσει το αριστερό του πόδι!

Rivero je uz pomoć medicinskog tima Zvezde napustio Arenu posle poraza od Olimpije. #kkcz pic.twitter.com/0OB6tONNDd September 30, 2025

Ο Έλληνας προπονητής δήλωσε χαρακτηριστικά: «Χάσαμε τον Κάναν, ο Ριβέρο τραυματίστηκε σήμερα και δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Θα δούμε πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του, λένε ότι μπορεί να είναι πιο σοβαρός, αλλά όλοι προετοιμάζονται και είμαστε στην αγορά για να βρούμε έναν κατάλληλο αντικαταστάτη για τον Κάναν».

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το sportklub μάλιστα, ο τραυματισμός αυτός θα μπορούσε να αφήσει τον Ριβέρο εκτός δράσης για όλο το υπόλοιπο του έτους καθώς όπως αναφέρει το δημοσίευμα, έσπασε το μετατάρσιο οστό.