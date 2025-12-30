Βαθμολογία EuroLeague: Πώς διαμορφώνεται πριν από το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της EuroLeague μετά την πρώτη δόση της 19ης αγωνιστικής και πριν τεθούν αντιμέτωποι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.

Το πρώτο πιάτο της 19ης αγωνιστικής της EuroLeague παίχτηκε απόψε, Τρίτη (30/12) με τα μάτια βέβαια να είναι στραμμένα στην Παρασκευή. Εκεί όπου Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα παίξουν το πρώτο ευρωπαϊκό ντέρμπι της σεζόν. Με την αγωνιστική να σημαδεύεται από το «διπλό» της Ζάλγκιρις στη Χάποελ και την ευρεία νίκη της Μονακό στην έδρα της Μπαρτσελόνα.

Η 19η αγωνιστική

Τρίτη 30/12

Παρασκευή 02/01

19:00 Εφές - Ερυθρός Αστέρας

21:00 Μπασκόνια - Φενέρμπαχτσε

21:15 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Αρμάνι Μιλάνο

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Ντουμπάι

22:00 Μπάγερν Μονάχου - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η Κατάταξη

Βαλένθια 13-6 Χάποελ Τελ Αβίβ 13-6 Παναθηναϊκός 12-6 Μονακό 12-7 Μπαρτσελόνα 12-7 Φενέρμπαχτσε 11-6 Ζάλγκιρις Κάουνας 11-8 Ολυμπιακός 10-7 Ερυθρός Αστέρας 10-8 Ρεάλ Μαδρίτης 10-8 Αρμάνι Μιλάνο 9-9 Ντουμπάι 9-9 Βίρτους Μπολόνια 8-10 Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-10 Μπασκόνια 6-12 Εφές 6-12 Παρί 6-13 Βιλερμπάν 6-13 Παρτίζαν 6-13 Μπάγερν Μονάχου 5-13

Η 20ή αγωνιστική

6/1

19:45 Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός

20:30 Μονακό - Παρτίζαν

21:00 Βιλερμπάν - Ρεάλ Μαδρίτης

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Ντουμπάι

21:15 Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ζάλγκιρις Κάουνας

21:30 Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ

7/1