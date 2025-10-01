Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας (1/10), με ολές τις αναμετρήσεις σε Euroleague και EuroCup.

Η σημερινή μέρα (01/10) έχει πλούσια αγωνιστική δράση και στο μπάσκετ, με τους αγώνες ανάμεσα στη Μονακό και τη Ζάλγκιρις και του Πανιωνίου κόντρα στη Τσέμνιτζ να είναι εκείνοι που ξεχωρίζουν σε Euroleague και EuroCup αντίστοιχα.

Η Μονακό που έχει έντονο ελληνικό στοιχείο, υποδέχεται σήμερα το βράδυ στην έδρα της την πάντα επικίνδυνη Ζάλγκιρις στα πλαίσια της πρώτης αγωνιστικής της Euroleague. Στα άλλα ματς της ημέρας, οι πρωταθλητές Ευρώπης, Φενέρμπαχτε, υποδέχονται στη Πόλη την περσινή έκπληξη του θεσμού, Παρί, που όμως «έχασε» τους βασικούς πρωταγωνιστές και τον προπονητή της και η Βιλερμπάν τη Βαλένθια.

Από την άλλη στο EuroCup, o Πανιώνιος μετά από 11 χρόνια απουσίας θα «φορέσει» το ευρωπαϊκό του κοστούμι και θα υποδεχθεί στη έδρα του τη γερμανική Τσέμνιτζ.

Αναλυτικά οι μεταδόσεις της ημέρας: