Μπορεί η Ντουμπάι BC και η Χάποελ Τελ Αβίβ να έπαιξαν για πρώτη φορά στην Euroleague, ωστόσο στάθηκαν στο ύψος τους απέναντι στις πιο έμπειρες Παρτίζαν και Μπαρτσελόνα, παίρνοντας δύο πολύ μεγάλες νίκες.

Λένε πως «κάθε αρχή είναι δύσκολη» όπως επίσης είναι γεγονός ότι οι πρεμιέρες πάντα είναι επικίνδυνες. Δεν είναι λίγες οι φορές όπου μία ομάδα έχει καταφέρει να κάνει την έκπληξη και να νικήσει μία άλλη πιο δυνατή ή πιο έμπειρη, κάτι το οποίο έγινε και χθες (30/9) βράδυ.

Η νέα σεζόν της Euroleague άρχισε και η πρώτη ημέρα δράσης περιελάμβανε συνολικά επτά αναμετρήσεις, μεταξύ αυτών και οι νίκες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού AKTOR.

Στα «βαθιά» ωστόσο πέφτουν και οι ομάδες εκείνες οι οποίες φέτος πραγματοποιούν την παρθενική τους εμφάνιση στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο. Από τη μία η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη και από την άλλη η Ντουμπάι BC.

Οι νεοφώτιστοι κόντρα στους έμπειρους

Αμφότερες οι δύο αυτές ομάδες κλίθηκαν να αντιμετωπίσουν δύο συλλόγους με μακρά ιστορία, παράδοση και υψηλές βλέψεις για το τέλος της χρονιάς. Για την ακρίβεια, οι Ισραηλινοί τα έβαλαν με τη Μπαρτσελόνα και η ομάδα από το Ντουμπάι με την Παρτίζαν Βελιγραδίου.

Παρά τη μεγάλη δυσκολία που φαινόταν να έχουν αυτές οι αναμετρήσεις ωστόσο, όσοι δουν τα τελικά αποτελέσματα των ματς θα δουν ότι τελικά όχι μόνο οι δύο νεοφώτιστες μπόρεσαν να σταθούν στο ύψος τους αλλά κατάφεραν να σημειώσουν δύο μεγάλες νίκες, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι δεν σκοπεύουν να έχουν ρόλο… κομπάρσου στην Euroleague, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν την εμπειρία των υπόλοιπων αντιπάλων.

Η Ντουμπάι BC έχοντας τον πλήρη έλεγχο του σκορ από την έναρξη και με κορυφαίους τους Μπέρτανς και Ντζάναν Μούσα, μπόρεσε να υποτάξει το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς (89-76) το οποίο φαινόταν να μη μπορεί να ακολουθήσει στο σκοράρισμα.

Από την άλλη, στη Βουλγαρία, η Χάποελ Τελ Αβίβ άρχισε να χτίζει τη διαφορά από το δεύτερο δεκάλεπτο και ύστερα, φτάνοντας στη μεγαλειώδη νίκη επί της Μπαρτσελόνα με 103-87, με πρώτο σκόρερ τον Αντόνιο Μπλέικνι ενώ είχε σε μεγάλη βραδιά και τον Βασίλιε Μίτσιτς, ο οποίος παρά την κριτική που δεχόταν το τελευταίο διάστημα για την κατάστασή του, μπόρεσε να φτάσει στους 18 πόντους.

Φυσικά σε αυτό το σημείο μπορούμε να αναφέρουμε και ένα αντίστοιχο περυσινό παράδειγμα όπου στην πρεμιέρα της προηγούμενης σεζόν η νεοφώτιστη Παρί υποδέχτηκε τον Ερυθρό Αστέρα και έφτασε πολύ κοντά στο να κάνει την έκπληξη, με τη σέρβικη ομάδα ωστόσο να επικρατεί με 80-77. Στη συνέχεια βέβαια η ομάδα από τη γαλλική πρωτεύουσα πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή πορεία.