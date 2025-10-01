Μπασκόνια - Ολυμπιακός: Το τεράστιο σουτ του Βεζένκοβ που «σκότωσε» τους Βάσκους

Δημήτρης Οικονόμου
Σάσα Βεζένκοβ
Ο Σάσα Βεζένκοβ παρότι άστοχος σε μεγάλο κομμάτι της αναμέτρησης, έδειξε την κλάση και την προσωπικότητά του με ένα σουτ... μαχαιριά που σφράγισε τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπασκόνια.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να χρειάστηκε να παίξει στα... κόκκινα από την πρώτη κιόλας αγωνιστική, αλλά έφυγε νικητής από την έδρα της Μπασκόνια, με το τελικό 96-102 να έχει την υπογραφή του Σάσα Βεζένκοβ.

Ο φόργουορντ των Πειραιωτών ήταν άστοχος στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα, αλλά πέτυχε ένα απίθανο τρίποντο, που υπέγραψε μια και καλή τη νίκη του Ολυμπιακού.

Ο Βεζένκοβ πήρε την μπάλα από τον Φουρνιέ και παρότι δεν είχε καλή ισορροπία σηκώθηκε για τρεις, με 1'29'' για το φινάλε. Σημείο στο οποίο μετρούσε 1/7 τρίποντα και με το τρίποντο που πέτυχε, το δεύτερό του, έγραψε το 92-96. Από εκεί και έπειτα η Μπασκόνια δεν μπορούσε να επιστρέψει.

Μπασκόνια - Ολυμπιακός: Το μεγάλο σουτ του Βεζένκοβ

     

