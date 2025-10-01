Μπασκόνια - Ολυμπιακός: Το τεράστιο σουτ του Βεζένκοβ που «σκότωσε» τους Βάσκους
Ο Ολυμπιακός μπορεί να χρειάστηκε να παίξει στα... κόκκινα από την πρώτη κιόλας αγωνιστική, αλλά έφυγε νικητής από την έδρα της Μπασκόνια, με το τελικό 96-102 να έχει την υπογραφή του Σάσα Βεζένκοβ.
Ο φόργουορντ των Πειραιωτών ήταν άστοχος στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα, αλλά πέτυχε ένα απίθανο τρίποντο, που υπέγραψε μια και καλή τη νίκη του Ολυμπιακού.
Ο Βεζένκοβ πήρε την μπάλα από τον Φουρνιέ και παρότι δεν είχε καλή ισορροπία σηκώθηκε για τρεις, με 1'29'' για το φινάλε. Σημείο στο οποίο μετρούσε 1/7 τρίποντα και με το τρίποντο που πέτυχε, το δεύτερό του, έγραψε το 92-96. Από εκεί και έπειτα η Μπασκόνια δεν μπορούσε να επιστρέψει.
Μπασκόνια - Ολυμπιακός: Το μεγάλο σουτ του Βεζένκοβ
Mr. Big Shot Vezenkov 💣💥 Drains a huge clutch 3 to give Olympiacos the win on the road in Vitoria against Baskonia 🔴⚪ Tough battle, but the Greeks get it done! 🏀🔥 pic.twitter.com/9ZQ5FotWd7— SKWEEK (@skweektv) September 30, 2025
