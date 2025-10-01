Δείτε τι έκαναν οι Τάισον Γουόρντ και Ντόντα Χολ στο ευρωπαϊκό τους ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό απέναντι στην Μπασκόνια.

Ο Ολυμπιακός πέτυχε την πρώτη του νίκη στη φετινή EuroLeague απέναντι στην Μπασκόνια, με μία τετράδα πρωταγωνιστών. Και με τον νεοφερμένο Τάισον Γουόρντ ως έναν εκ των τεσσάρων διψήφιων στην παραγωγή πόντων.

Ο πρώην φόργουορντ της Παρί, έδειξε με το «καλημέρα» πόσο χρήσιμος μπορεί να γίνει για τον Ολυμπιακό, τόσο σε άμυνα, όσο και επίθεση. Ο Γουόρντ τελείωσε με 11 πόντους την αναμέτρηση, έχοντας παράλληλα ένα ριμπάουντ, μία ασίστ και ένα λάθος σε 14'51''.

Όντας μάλιστα και πολύ κομβικός στην άμυνα όσο βρέθηκε στο παρκέ. Από την πλευρά του, ο Ντόντα Χολ έγραψε 8 πόντους στο ενεργητικό του.

Παρότι έχασε κάποιες μάχες στην άμυνα, ο νεοφερμένος σέντερ του Ολυμπιακού συμπλήρωσε ιδανικά τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, με 8 πόντους και 2 ριμπάουντ, ένα κλέψιμο στο ματς.

Οι αριθμοί του Γουόρντ στο Μπασκόνια - Ολυμπιακός

Πόντοι - 11

Λεπτά - 14'51''

Δίποντα - 1/1

Τρίποντα - 1/1

Βολές - 6/6

Ριμπαόυντ - 1

Ασίστ - 1

Λάθη - 1

Οι αριθμοί του Χολ στο Μπασκόνια - Ολυμπιακός