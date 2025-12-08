Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στο ΣΕΦ δεν περιορίστηκε στη δράση εντός παρκέ, αλλά εξελίχθηκε σε μια πολυδιάστατη μπασκετική γιορτή με τους φιλάθλους κάθε ηλικίας.

Με ένα ξέσπασμα στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός έχτισε διαφορά απέναντι στην ΑΕΚ και οδηγήθηκε στη νίκη με 100-93 στο ματς της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Οι Πειραιώτες, ξεπερνώντας το εμπόδιο της Ένωσης με την υπερπροσπάθεια του Κρις Σίλβα παρέμειναν αήττητοι στο πρωτάθλημα.

Στο πλαίσιο του ματς φιλοξενήθηκε ένα ξεχωριστό Sunday Funday Family Game, με επίκεντρο τη διασκέδαση των παιδιών.

Η ενημέρωση

«Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του αγώνα με την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός φιλοξένησε ένα ξεχωριστό Sunday Funday Family Game, γεμάτο μηνύματα ανθρωπιάς, έμπνευσης και συμμετοχής.

Λίγο μετά την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, ο Ολυμπιακός τίμησε με σεβασμό τους συνανθρώπους μας και προσκάλεσε τους μικρούς φίλους της ομάδας σε μια ουσιαστική συνάντηση με τον Παραολυμπιονίκη Νίκο Παπαγγελή. Ο σπουδαίος Έλληνας αθλητής μίλησε ανοιχτά στα παιδιά, απάντησε στις ερωτήσεις τους, ενέπνευσε με το παράδειγμά του και ξεχώρισε για το ήθος και τον χαρακτήρα του.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της σειράς «Γνώρισε τον Ειδικό» στη Fun Fan Zone, με στόχο να αναδείξει ότι μόνο όταν ο αθλητισμός και η κοινωνία είναι πραγματικά ανοιχτοί για όλους, μπορούμε να είμαστε ΟΛΟΙ ΦΙΛΟΙ. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ένα διαδραστικό παιχνίδι ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία.

Η μέρα συνεχίστηκε με μια ακόμη ξεχωριστή στιγμή: τη συμμετοχή της ομάδας Walking Basketball 60+ στον διαγωνισμό του ημιχρόνου, όπου πετυχαίνοντας 18 καλάθια, μέτρησαν… πόσες μέρες μένουν για τα Χριστούγεννα, κάνοντας όλο το γήπεδο να τους αποθεώσει! Η δράση Walking Basketball αποτελεί μια καινοτόμο πρωτοβουλία προαγωγής της υγιούς και ενεργούς γήρανσης, αξιοποιώντας το μπάσκετ ως μέσο άσκησης, αποκατάστασης και κοινωνικής ενδυνάμωσης για άτομα άνω των 60 ετών.

Το πρόγραμμα σχεδιάζεται και υλοποιείται από τη μη κερδοσκοπική εταιρία COMM’ON, με την υποστήριξη του ΣΕΠΚ και του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, και υλοποιεί τον πρώτο πιλοτικό κύκλο του από τον Οκτώβριο 2025 έως τον Μάιο 2026, με τη στήριξη του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος στο πλαίσιο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης».

Η ημέρα έκλεισε όπως της άξιζε: με τους εθελοντές της ομάδας μας. Ο Κώστας Παπανικολάου, λίγο μετά την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού (5 Δεκεμβρίου), τους συνάντησε μετά τον αγώνα και υπογράμμισε ότι «οι υπηρεσίες σας σε κάθε αγώνα είναι ανεκτίμητες – το έργο σας μοναδικό και αυτό είναι που μας κάνει οικογένεια».

Οι εθελοντές της ΚΑΕ Ολυμπιακός αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας του ΣΕΦ, προσφέροντας βοήθεια, οργάνωση και χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους φιλάθλους σε κάθε αγώνα και σε κάθε κοινωνική ή εορταστική δράση.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να χτίζει μια κοινότητα ανοιχτή, ανθρώπινη και ενεργή, όπου ο αθλητισμός είναι καθολικό δικαίωμα - και σε αυτό είμαστε όλοι μαζί. Stay Tuned για τις επόμενες δράσεις μας!»