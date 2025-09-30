Μετά τις 30/30 βολές ο Ολυμπιακός, δεν μπόρεσε να φύγει... απόλυτος από τη Βιτόρια, μιας και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αστόχησε στην 31η.

Ο Ολυμπιακός απέδρασε από τη Βιτόρια, παίρνοντας μία πολύ σπουδαία νίκη στην πρώτη αγωνιστική της EuroLeague. Οι Πειραιώτες μάλιστα παραλίγο να φύγουν όντας... άχαστοι από τη γραμμή των βολών.

Συγκεκριμένα μέτρησαν το εκπληκτικό 30/30, μέχρι να χάσουν την πρώτη τους. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αστόχησε στην 31η βολή, με μόλις 5.4'' να απομένουν για το φινάλε, την ώρα βέβαια που το παιχνίδι είχε σχεδόν κριθεί και ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να απειληθεί.

Ο ομογενής γκαρντ ευστόχησε στη δεύτερη από το συγκεκριμένο ζευγάρι και έτσι ο Ολυμπιακός έκλεισε με 31/32 και το εκπληκτικό 96.9% στις βολές.

Οι βολές του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπασκόνια