Ο Γκριγκόνις είναι εδώ: Παρών μετά από 344 μέρες, πότε ήταν το τελευταίο του ματς
Χρειάστηκαν σχεδόν 11 μήνες για να επιστρέψει ο Μάριους Γκριγκόνις στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού AKTOR, αφού ο Εργκίν Άταμαν τον συμπεριέλαβε στην 12άδα για την πρεμιέρα της EuroLeague απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου (30/9, 21:15).
Συγκεκριμένα, το τελευταίο ματς του Γκριγκόνις ήταν στην αναμέτρηση της Stoiximan GBL με την ΑΕΚ (94-74) στις 24 Οκτωβρίου 2024.
Από τότε έμεινε εκτός δράσης, μετρώντας αντίστροφα για την μεγάλη επιστροφή. Τώρα, ο Εργκίν Άταμαν τον έχει ξανά στη διάθεσή του και τον συμπεριέλαβε στην 12άδα για την πρεμιέρα της EuroLeague κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.