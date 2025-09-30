Ο Γκριγκόνις είναι εδώ: Παρών μετά από 344 μέρες, πότε ήταν το τελευταίο του ματς

Ο Μάριους Γκριγκόνις συμπεριλήφθηκε στην 12άδα του Παναθηναϊκού AKTOR για την πρεμιέρα της EuroLeague απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου (30/9, 21:15), επιστρέφοντας σε επίσημο παιχνίδι έπειτα από 344 ημέρες.

Χρειάστηκαν σχεδόν 11 μήνες για να επιστρέψει ο Μάριους Γκριγκόνις στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού AKTOR, αφού ο Εργκίν Άταμαν τον συμπεριέλαβε στην 12άδα για την πρεμιέρα της EuroLeague απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου (30/9, 21:15).

Συγκεκριμένα, το τελευταίο ματς του Γκριγκόνις ήταν στην αναμέτρηση της Stoiximan GBL με την ΑΕΚ (94-74) στις 24 Οκτωβρίου 2024.

Από τότε έμεινε εκτός δράσης, μετρώντας αντίστροφα για την μεγάλη επιστροφή. Τώρα, ο Εργκίν Άταμαν τον έχει ξανά στη διάθεσή του και τον συμπεριέλαβε στην 12άδα για την πρεμιέρα της EuroLeague κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου.