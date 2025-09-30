Ύστερα από 11 μήνες, ο Μάριους Γκριγκόνις βρέθηκε και πάλι στην 12άδα του Παναθηναϊκού AKTOR για επίσημο παιχνίδι των «πρασίνων».

Ούτε λίγο, ούτε πολύ, έπρεπε να περάσουν 344 ημέρες προκειμένου να «πατήσει» και πάλι σε επίσημο ματς ο Μάριους Γκριγκόνις!

Ο Λιθουανός γκαρντ ήταν ο μεγάλος άτυχος της προηγούμενης σεζόν καθώς τραυματίστηκε στη μέση με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ για όλο το υπόλοιπο της χρονιάς.

Συγκεκριμένα το τελευταίο ματς του Γκριγκόνις ήταν η αναμέτρηση για την Stoiximan GBL με αντίπαλο την ΑΕΚ (94-74) στις 24 Οκτωβρίου 2024.

Έκτοτε έμεινε στα πιτς και έπρεπε να περιμένει 11 μήνες για την μεγάλη επιστροφή. Πλέον έχει τεθεί στην διάθεση του Εργκίν Άταμαν, ο οποίος τον συμπεριέλαβε στην 12άδα για την πρεμιέρα της φετινής Euroleague με αντίπαλο την Μπάγερν Μονάχου.

Εκτός έμεινε ο τραυματίας Τσέντι Όσμαν, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Γιάννης Κουζέλογλου και φυσικά ο Ματίας Λεσόρ.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.