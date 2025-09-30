Παναθηναϊκός: Αποθέωση στην επιστροφή του Γκριγκόνις (vid)
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπάγερν για την πρεμιέρα της EuroLeague στο TELEKOM CENTER Athens.
Έντεκα μήνες πέρασαν από το τελευταίο παιχνίδι του Μάριους Γκριγκόνις, ο οποίος αποθεώθηκε κατά την επιστροφή του με τα πράσινα, όταν πάτησε... glass floor για την καθιερωμένη προθέρμανση.
Μετά από 344 μέρες ο Λιθουανός θα είναι και πάλι έτοιμος να αγωνιστεί για τον Εργκίν Άταμαν.
Δείτε το βίντεο από την είσοδό του
☘️ Η αποθέωση του κόσμου στο ζέσταμα του Μάριου Γκριγκόνις#paobc pic.twitter.com/kdgOCTip4O— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 30, 2025
