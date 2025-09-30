Ο Μάριους Γκριγκόνις αποθεώθηκε κατά την εισοδό του στο TELEKOM CENTER Athens.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπάγερν για την πρεμιέρα της EuroLeague στο TELEKOM CENTER Athens.

Έντεκα μήνες πέρασαν από το τελευταίο παιχνίδι του Μάριους Γκριγκόνις, ο οποίος αποθεώθηκε κατά την επιστροφή του με τα πράσινα, όταν πάτησε... glass floor για την καθιερωμένη προθέρμανση.

Μετά από 344 μέρες ο Λιθουανός θα είναι και πάλι έτοιμος να αγωνιστεί για τον Εργκίν Άταμαν.

Δείτε το βίντεο από την είσοδό του