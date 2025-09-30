Το σχόλιο του Νίκου Παπαδογιάννη στο Gazz Floor για τον θεσμό του Super Cup, την αλαζόνεια του Αταμάν και το λάθος ποντάρισμα του Ολυμπιακού στον Κίναν Έβανς.

Το Gazz Floor έκανε πρεμιέρα στο YouTube του Gazzetta και μαζί με την εκπομπή, είχαμε και την πρώτη ενότητα «Ο Νίκος Ψέλνει».

Σε αυτή, ο Νίκος Παπαδογιάννης μίλησε για την αλαζονεία που έχει εμφανιστεί στην πλευρά του Παναθηναϊκού σχετικέ με την κατάκτηση τίτλων, σχολιάζει την απόφαση του Ολυμπιακού να στηρίξει πολλά στον Κίναν Έβανς, ενώ από το... ψαλτήρι δεν ξέφυγε ούτε ο θεσμός του Super Cup.