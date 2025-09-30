Ποιος είναι ο επόμενος αντίπαλος του Ολυμπιακού, κανάλι και ώρα: Όλο το πρόγραμμα στη Euroleague
Ο Ολυμπιακός έχει διπλή αποστολή στην Ισπανία, στο ξεκίνημα της φετινής EuroLeague. Έτσι, μετά το νικηφόρο ξεκίνημα απέναντι στην Μπασκόνια, οι «ερυθρόλευκοι» παραμένουν σε ισπανικό έδαφος.
Η 2η αγωνιστική θα τους βρει στη Μαδρίτη, στο μέρος που σφράγισαν την πρόκριση για το περσινό Final Four του Άμπου Ντάμπι.
Αντίπαλός του η Ρεάλ στη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Πέμπτης (2/10), με το τζάμπολ να γίνεται στις 21:45 και να μεταδίδεται από το Novasports Prime.
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της EuroLeague
Πέμπτη 2/10
- Παρτίζαν - Αρμάνι (21:30)
- Μπάγερν - Ερυθρός (21:30)
- Ρεάλ - Ολυμπιακός (21:45)
Παρασκευή 3/10
- Ζάλγκιρις - Φενέρμπαχτσε (20:00)
- Μονακό - Ντουμπάι (20:30)
- Εφές - Χάποελ (20:30)
- Βιλερμπάν - Μπασκόνια (21:00)
- Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα (21:15)
- Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια (21:30)
- Μακάμπι - Παρί (22:30)
