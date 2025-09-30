Ποιος είναι ο επόμενος αντίπαλος του Ολυμπιακού, κανάλι και ώρα: Όλο το πρόγραμμα στη Euroleague

Δείτε τη μέρα και την ώρα της αναμέτρησης του Ρεάλ - Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός έχει διπλή αποστολή στην Ισπανία, στο ξεκίνημα της φετινής EuroLeague. Έτσι, μετά το νικηφόρο ξεκίνημα απέναντι στην Μπασκόνια, οι «ερυθρόλευκοι» παραμένουν σε ισπανικό έδαφος.

Η 2η αγωνιστική θα τους βρει στη Μαδρίτη, στο μέρος που σφράγισαν την πρόκριση για το περσινό Final Four του Άμπου Ντάμπι.

Αντίπαλός του η Ρεάλ στη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Πέμπτης (2/10), με το τζάμπολ να γίνεται στις 21:45 και να μεταδίδεται από το Novasports Prime.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της EuroLeague

Πέμπτη 2/10

Παρτίζαν - Αρμάνι (21:30)

Μπάγερν - Ερυθρός (21:30)

Ρεάλ - Ολυμπιακός (21:45)

Παρασκευή 3/10