Γουόρντ: «Να δείξουμε ποιοι είμαστε»

Ο Τάισον Γουόρντ στάθηκε στο ντέρμπι αιωνίων και το τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός.

Ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με τον Παναθηναϊκό (6/3, 21:15) στο ΣΕΦ, σε ματς που οι Βεζένκοβ και Γουόκαπ δεν θα μπορέσουν να ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενώ εξαιρετικά αμφίβολος είναι ο Μόρις.

Πάντως ο Τάισον Γουόρντ θα αγωνιστεί και μίλησε για την αναμέτρηση και στάθηκε στα στοιχεία που πρέπει να έχει η ομάδα του για να φτάσει στη νίκη.

«Είναι όπως πάντα σπουδαίο. Θα ελέγξουμε ότι μπορούμε και θα κάνουμε τα πράγματα που μας αντιπροσωπεύουν, να δείξουμε ποιοι είμαστε. Δύσκολο παιχνίδι. Αυτοί είμαστε και έτσι θα τους κερδίσουμε», είπε αρχικά.

Για τις ήττες από Ζάλγκιρις και Παναθηναϊκό : «Φυσικά δεν ξεχνάς ότι έχασες. Δεν είμαστε περήφανοι για τους αυτούς μας για την απόδοσή μας στο προηγούμενο ματς επομένως πρέπει να το ξεπεράσουμε αλλά να μάθουμε από τα λάθη μας, να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτό το ματς και να κάνουμε ότι χρειάζεται για να πάρουμε τη νίκη».

Για το τί αντιπροσωπεύουν ως ομάδα στον Ολυμπιακό: «Είμαστε μια σκληρή ομάδα, ξέρουμε να χειριζόμαστε τη μπάλα και να παίζουμε σκληρά και προσπαθούμε να νικήσουμε τους αντιπαλους με τη δύναμή μας αλλά και τις επιθετικές μας ικανότητες. Να το δείξουμε αυτό λίγο περισσότερο γιατί παίζουν και αυτοί δυνατά και αυτά τα παιχνίδια είναι σημαντικά για εμάς”.

Για το παιχνίδι παίζει στο κινητό του πριν το ματς: «Παίζω ντόμινο, έχει να κάνει με μαθηματικές πράξεις και στρατηγική επομένως με βοηθάει να συγκεντρώνομαι πριν τα παιχνίδια»