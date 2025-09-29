Απ' ευθείας αποβολή προπονητή σε διακοπή αιφνιδιασμού και όχι μόνο: Όλες οι αλλαγές που ανακοίνωσε η Euroleague

H Euroleague ανακοίνωσε ορισμένες αλλαγές στους κανονισμούς της ενόψει της νέας σεζόν που ξεκινά την Τρίτη 30/9.

Βρισκόμαστε μια μέρα πριν το τζάμπολ της νέα σεζόν στη Euroleague, αφού την Πέμπτη θα ξεκινήσει ο... μαραθώνιος. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ορισμένες αλλαγές στους κανονισμούς και τους εξήγησαν μέσω ενημέρωση τους.

Aναλυτικά όσα αναφέρουν οι διοργανωτές

Η Euroleague Basketball ανακοίνωσε αρκετές αλλαγές και διευκρινίσεις στους κανόνες που θα ισχύουν για τις σεζόν 2025–26 της EuroLeague και του BKT EuroCup. Οι ενημερώσεις επικεντρώνονται στη βελτίωση της ροής του αγώνα, στην ασφάλεια των παικτών και στη συνέπεια στη διαιτησία.

Αλλαγές και διευκρινίσεις στους κανόνες

• Οι διαιτητές δεν θα εκδίδουν πλέον προειδοποιήσεις πριν καταλογίσουν τεχνικές ποινές για ακατάλληλη συμπεριφορά ή προσποίηση/φλοπάρισμα. Οι προειδοποιήσεις θα συνεχιστούν για καταστάσεις καθυστέρησης του αγώνα, κούνημα του χεριού κοντά στα μάτια ενός σουτέρ και απόσπαση της προσοχής ενός σουτέρ με δυνατές φωνές, χτυπήματα με το πόδι ή χειροκροτήματα κοντά στο οπτικό του πεδίο.

Οι προπονητές θα αποκλείονται αυτόματα εάν οι ίδιοι ή οποιοδήποτε εγγεγραμμένο μέλος της ομάδας που κάθεται στον πάγκο εισέλθει στο γήπεδο κατά τη διάρκεια ενός αιφνιδιασμού. Εάν ένας προπονητής ή μέλος του πάγκου διαταράξει τον αιφνιδιασμό ενός αντιπάλου τρέχοντας στην πλάγια γραμμή ή διαμαρτυρόμενος υπερβολικά, οι διαιτητές θα επιβάλουν τεχνική ποινή μόλις ολοκληρωθεί η φάση.

Σύστημα Instant Replay

Η Euroleague Basketball εισάγει επίσης νέες καταστάσεις στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το IRS.

• Οι παραβάσεις οκτώ δευτερολέπτων μπορούν πλέον να εξεταστούν από τους διαιτητές στα τελευταία 2 λεπτά του τέταρτου δεκαλέπτου και στην παράταση, εάν έχει σφυρίξει παράβαση. Οι προπονητές μπορούν να τις αμφισβητήσουν σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταλογιστεί παράβαση 8 δευτερολέπτων.

• Οι έλεγχοι αναγνώρισης φάουλ επιτρέπονται πλέον από τους διαιτητές. Οι διαιτητές μπορούν να ελέγξουν το IRS για να επιβεβαιώσουν τον σωστό παίκτη που διέπραξε φάουλ εάν υπάρχει πιθανό σφάλμα καταγραφής, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οι έλεγχοι αναγνώρισης φάουλ δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από τους προπονητές.

Η Euroleague Basketball επανεξετάζει, διευκρινίζει και προσαρμόζει συγκεκριμένους κανόνες κάθε σεζόν, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να διατηρεί τα υψηλότερα πρότυπα για τους παίκτες, τους προπονητές και τους διαιτητές, συνεχίζοντας παράλληλα να προσφέρει τον πιο ανταγωνιστικό και δίκαιο ανταγωνισμό στους οπαδούς της.