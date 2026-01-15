Ολυμπιακός: Επιστρέφει στο ΣΕΦ το Baby Race, στις 17 Ιανουαρίου
Το Baby Race, επιστρέφει στο ΣΕΦ, για ακόμη μία χρονιά και θα πραγματοποιηθεί στο ημίχρονο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με το Μαρούσι (17/01, 16:00), για την 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Η επίσημη ΚΑΕ των «ερυθρολεύκων», ενημέρωσε πως δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν μόνο μωράκια ηλικίας 10-12 μηνών, ενώ ήδη έχουν ανοίξει οι δηλώσεις και θα καλούνται να ακούσουν τις οδηγίες των γονέων τους, προκειμένου να κερδίσουν στον σχετικό αγώνα.
- Τα εισιτήρια για τα ματς της ΑΕΚ με Καρδίτσα και Άλμπα στο BCL
- Νιλικίνα για Παρτίζαν: «Δεν θα μιλήσω για πολιτικά θέματα, πολλά έγιναν, πολλά ειπώθηκαν... »
- Τι εξήγησε ο Φουρνιέ στο τάιμ άουτ και πώς το εκτέλεσε ο Ολυμπιακός: «Μην έρχεστε πάνω μου»
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:
«Το πιο γλυκό event της χρονιάς έρχεται στο ΣΕΦ!
Το Baby Race επιστρέφει και φέτος θα είναι πιο αξιολάτρευτο από ποτέ. Το Σάββατο 17/1 στο ημίχρονο του αγώνα με το Μαρούσι, μωράκια 10-12 μηνών θα κάνουν αγώνα μπουσουλήματος στο παρκέ.
Ποιο μωρό θα ακούσει ταχύτερα τους».
👶🏀Το πιο γλυκό event της χρονιάς έρχεται στο ΣΕΦ!— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) January 15, 2026
Το Baby Race επιστρέφει και φέτος θα είναι πιο αξιολάτρευτο από ποτέ. Το Σάββατο 17/1 στο ημίχρονο του αγώνα με το Μαρούσι, μωράκια 10-12 μηνών θα κάνουν αγώνα μπουσουλήματος στο παρκέ.
Ποιο μωρό θα ακούσει ταχύτερα τους… pic.twitter.com/iz2OV0vhI4
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.