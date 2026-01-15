Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ενημέρωσε πως επιστρέφει τo Baby Race στο ΣΕΦ, στην αναμέτρηση κόντρα στο Μαρούσι στις 17 Ιανουαρίου.

Το Baby Race, επιστρέφει στο ΣΕΦ, για ακόμη μία χρονιά και θα πραγματοποιηθεί στο ημίχρονο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με το Μαρούσι (17/01, 16:00), για την 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η επίσημη ΚΑΕ των «ερυθρολεύκων», ενημέρωσε πως δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν μόνο μωράκια ηλικίας 10-12 μηνών, ενώ ήδη έχουν ανοίξει οι δηλώσεις και θα καλούνται να ακούσουν τις οδηγίες των γονέων τους, προκειμένου να κερδίσουν στον σχετικό αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Το πιο γλυκό event της χρονιάς έρχεται στο ΣΕΦ!

Το Baby Race επιστρέφει και φέτος θα είναι πιο αξιολάτρευτο από ποτέ. Το Σάββατο 17/1 στο ημίχρονο του αγώνα με το Μαρούσι, μωράκια 10-12 μηνών θα κάνουν αγώνα μπουσουλήματος στο παρκέ.

Ποιο μωρό θα ακούσει ταχύτερα τους».