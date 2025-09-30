Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός: Κακά τα ψέματα, αν οι «αιώνιοι» δεν πάνε Final 4, θα είναι αποτυχία!

Ο Αντώνης Καλκαβούρας επιχειρεί να προσεγγίσει τι θα δούμε από τον 3ο και τον 4ο της περυσινής διοργάνωσης, που στήνονται στην αφετηρία της εφετινής διαδρομής με το Final 4 της Αθήνας να αποτελεί το βασικό προαπαιτούμενο της σεζόν. Πως διαμορφώνονται αρχικά τα «γκρουπ δυναμικότητας».

Αν και το διάλειμμα ανάμεσα στο Eurobasket 2025 και την νέα σεζόν που ήδη άρχισε με το Stoiximan Super Cup, δεν διήρκεσε ούτε δύο εβδομάδες και περί ξεκούρασης ούτε λόγος να γίνεται, είμαστε έτοιμοι και σε τρομερό mood ενόψει και του “Gazz Floor powered by Novibet” που κάνει πρεμιέρα σήμερα (30/09, 16.15) στο youtube του Gazzetta, για την έναρξη της Euroleague.

Αν και θα τα λέμε πλέον συχνότερα, στο σημείωμα που διαβάζετε θα επιχειρήσουμε να θέσουμε τα πράγματα στην βάση που βρίσκονται λίγο πριν το πρώτο τζάμπολ. Με βασικά κριτήρια τις προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ, την παραμονή ή όχι των προπονητών και φυσικά τις αγωνιστικές εικόνες που μας πρόσφεραν οι 20 ομάδες στα φιλικά προετοιμασίας και στα πρώτα επίσημα.



Στα πέντε γκρουπ δυναμικότητας, που διαμορφώσαμε, λοιπόν, χωρίσαμε τις ομάδες ανά στόχους, ανά ποιότητα παικτών, αλλά και με βάση την περυσινή τους πορεία. Προσδεθείτε, ο μαραθώνιος της πιο «φορτωμένης» από ποτέ regular season αρχίζει με «διαβολοβδομάδα» και ο ανταγωνισμός μοιάζει πιο έντονος από ποτέ.

1ο γκρουπ: Αν δεν βρίσκονται τον Μάϊο (22-24) στην Αθήνα, θα είναι αποτυχία:

Φενερμπαχτσέ

Όσο δύσκολη ήταν η κατάκτηση της EL, ακόμη δυσκολότερη είναι η παραμονή στην κορυφή. O Saras των 6 Final Four, μόνο σαν coach, το ξέρει καλύτερα απ' όλους και λίγο οι τέσσερις νεοφερμένοι που πρέπει να εντάξει στην φιλοσοφία του και λίγο οι δάφνες της περυσινής επιτυχίας, θα διευκολύνουν την δουλειά του ως προς την απομάκρυνση της πίεσης, τουλάχιστον στο πρώτο κομμάτι της σεζόν.

Μονακό

Όταν μία ομάδα φτάνει στον τελικό της Euroleague, έχει τον ίδιο και ποιον προπονητή (Σπανούλης) και κρατάει τους 11 παίκτες του περυσινού ρόστερ, αντιλαμβάνεστε ότι έχει κάνει καλή δουλειά. Η σκληράδα και η αθλητικότητα του ρόστερ, δεδομένες, το ζητούμενο είναι αν ο 35άρης Μάικ Τζέιμς και ο 34χρονος Νικολα Μίροτιτς μπορούν να την οδηγήσουν ξανά στο Final 4.

Ολυμπιακός

Με περισσότερη αθλητικότητα σε καίριες θέσεις, μεγάλο βάθος, φρεσκάδα για τους παίκτες που θα σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος, σημείο αναφοράς την άμυνα και λιγότερη πίεση από πέρυσι, οι Πειραιώτες συγκεντρώνουν όλες τις προϋποθέσεις για να κάνουν το 5/5 σε παρουσίες σε Final 4! Κι ακόμη περισσότερο αν ο Έβανς παίξει στο 70% της εικόνας που είχε στην Ζάλγκιρις.

Παναθηναϊκός

Έχοντας ίσως την καλύτερη περιφέρεια της Ευρώπης, όσον αφορά το συνδυασμό βάθους και ποιότητας στις θέσεις “1”, “2” και “3”, ακόμη κι αν είναι νωρίς, μοιάζει πολύ δύσκολο να μην θεωρηθεί το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Και δεν με ψήνει η πίεση που δημιουργεί η διοργάνωση του Final 4 στο “Telecom Center Athens”, γιατί ταυτόχρονα είναι και τεράστιο κίνητρο.

2ο γκρουπ: Μιλούν για playoffs, αλλά σκέφτονται το Final 4!

Ρεάλ

Η επιστροφή του Σκαριόλο στην EL μετά από 1,5 χρόνο και στην Μαδρίτη μετά από 23, σε συνδυασμό με την παρουσία των Ταβάρες, Χεζόνια, Καμπατσο και Γιούλ στο παρκέ και του “Τσάτσο” Ροντρίγκεζ στο front office, αποτελούν το σημείο αναφοράς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια των επιτυχιών. Αν οι 4 νεοαποκτηθέντες πρώην NBAers αποδειχθούν αντάξιοι των προσδοκιών, τότε η «βασίλισσα» θα παίξει ξανά σημαντικό ρόλο.

Εφές

Ίσως η πιο ενισχυμένη περιφέρεια της διοργάνωσης, με πολύ γεμάτο ρόστερ και σημείο αναφοράς την διατήρηση του βασικού κορμού. Μοναδικό ερωτηματικό η θέση "5", λόγω του τραυματισμού του Πουαριέ και τον άστατο χαρακτήρα του super αθλητικού, Κάι Τζόουνς.

Παρτίζαν

Αν θα πόνταρα κάπου τα λεφτά μου, θα ήταν στο ότι η 4η συνεχόμενη σεζόν της στην Euroleague είναι πιθανό να κλείσει με θετικό ρεκόρ στην κανονική περίοδο, μετά από δύο χρόνια! Ο “Ζοτς” έκανε upgrade στις θέσεις των guard και των forward και απέχει έναν καλό ψηλό, από το να με κάνει να νιώσω απόλυτα σίγουρος για την πρόβλεψή μου.

Μπαρτσελόνα

Με δύο προσθήκες συνονόματων Αμερικανών, που δεν έχουν πατήσει ποτέ ξανά παρκέ στην Euroleague και την ενίσχυση του "3" και του "4" με δύο έμπειρα παιδιά, που όμως βρίσκονται στην δύση της καριέρας τους (Κλάιμπερν και Σενγκέλια), η πρώτη εντύπωση είναι ότι η διοίκηση των «μπλαουγκράνα» αποφάσισε ότι και φέτος δεν θα ασχοληθεί σοβαρά με το τμήμα μπάσκετ. Τα υπόλοιπα μέσα στο γήπεδο, το όνομα της έχει μεγάλο βάρος για να μην είναι στην post season...

Χάποελ Τελ Αβίβ

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η κάτοχος του Eurocup έχει φτιάξει ρόστερ για να πρωταγωνιστήσει και διαθέτει τον προπονητή για να κάνει την αντίστοιχη διαχείριση ώστε να είναι στα playoffs. Επειδή, όμως, το αποτέλεσμα στο παρκέ δεν διαμορφώνεται πατώντας κουμπιά και η έδρα της θα είναι στην Βουλγαρία, μένει να το δούμε στο παρκέ...

3ο γκρουπ: Αν τερματίσουν κάτω από την 10η θέση, θα έχουμε... λαϊκά δικαστήρια!

Ντουμπάϊ

Αρκετή ποιότητα, βάθος με ρόστερ 18 παικτών (μόλις 5 πρωτάρηδες), αλλά με 11 νέα πρόσωπα και με rookie coach (Γιούριτσα Γκόλεματς). Μεγάλο ερωτηματικό, ότι θα είναι από μία έως τρεις φορές την εβδομάδα σε ένα αεροπλάνο, αφού εκτός της Euroleague, συμμετέχει και στην Αδριατική Λίγκα.

Μακάμπι

Μια ματιά στο ρόστερ της είναι αρκετή για να διαπιστώσει κάποιος όχι απλά την κάλυψη των κενών που υπήρχαν πέρυσι, αλλά και την ποιοτική αναβάθμιση σε σχέση με τους παίκτες που έφυγαν. Ο Κάτας έχει το υλικό για να επαναφέρει την ομάδα στην post season, αρκεί να μην επηρεαστεί από την έλλειψη έδρας στο Βελιγράδι και τα συνεχή ταξίδια.

Ερυθρός Αστέρας

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος διατήρησε και ενίσχυσε τα χαρακτηριστικά που υποδηλώνουν την φιλοσοφία του, δημιουργώντας ένα σύνολο που συνδυάζει την γρήγορη εκτέλεση και την αμυντική σκληράδα και αποσκοπεί σε είσοδο στα playoffs, με καλές - η αλήθεια είναι - πιθανότητες.

Αρμάνι Μιλάνου

Όπως κάθε χρόνο το ρόστερ των Μιλανέζων ανήκει σε αυτά που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διάκρισης. Πιθανότατα στην τελευταία του χρονιά στον πάγκο η καίρια ερώτηση έχει να κάνει με το αν ο «Έκτορας» θα καταφέρει να ξυπνήσει ένα θηρίο που κοιμάται εδώ και τρία χρόνια, ειδικότερα φέτος που υπάρχει ένας επιπλέον σημαντικός λόγος για να αφιερωθεί η επιστροφή στα playoffs στον μεγάλο εκλιπόντα, Τζιόρτζιο Αρμάνι.

4ο γκρουπ: Κρατούν χαμηλούς τόνους αλλά στοχεύουν ψηλά

Βαλένθια

O έμπειρος και πολύ αξιόλογος Πέδρο Μαρτίνεθ πρόσθεσε δύο παίκτες με μέγεθος και αθλητικότητα στο “4” και το “5”και υπερφόρτωσε την περιφέρεια με τέσσερις guard, εκ των οποίων οι τρεις δεν έχουν προυπηρεσία στην διοργάνωση. Μου φαίνεται από τις υποψήφιες για την ευχάριστη έκπληξη της χρονιάς και το ρόστερ των 17 παικτών, εξηγείται από ότι οι ισπανικές ομάδες μπορούν να σπάσουν και το φράγμα των 90 αγώνων στην νέα χρονιά.

Ζάλγκιρις

Μετά από 7 χρόνια στο πλευρό του Γιασικεβίτσιους σε Κάουνας, Βαρκελώνη και Κωνσταντινούπολη και από 16 χρόνια στην προπονητική, η πρώτη σεζόν του Τόμας Μασιούλις σαν head coach, θα εξαρτηθεί από το πόσο κυριαρχικοί αποδείξουν ότι μπορεί να γίνουν δύο πρώην παίκτες του Ολυμπιακού: ο Γουίλιαμς-Γκος και ο Μόουζες Ράιτ. Αν και πιστεύω ότι χρειάζεται ένας ακόμη ψηλός.

Βίρτους

Με μόλις πέντε παίκτες από το περυσινό ρόστερ, το σχεδόν ολικό lifting του Ντούσκο Ιβάνοβιτς με πολλούς rookies, αποσκοπεί να δώσει στην ομάδα ένα προφίλ σαφώς πιο σκληρό και αθλητικό από αυτό της περυσινής σεζόν. Σημαντικό ρόλο στις πιθανότητες επιτυχίας του ρίσκου, θα παίξει η απόδοση του Κάρσεν Έντουαρντς και του παλιού μας γνώριμου, Λούκα Βιλντόζα.

Μπάγερν

Ο τραυματισμός του Γιοκουμπάιτις «πλήγωσε» την ήδη αποδυναμωμένη περιφέρειά της, ενώ κανένας από τους οκτώ νεοαποκτηθέντες παίκτες – στα χαρτιά τουλάχιστον – δεν φαίνεται να της εξασφαλίζει κάποιο upgrade. Αναμφίβολα δύσκολη η δουλειά του Γκόρντον Χέρμπερτ, που άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις πέρυσι με την παρθενική του παρουσία στην διοργάνωση.

Μπασκόνια

Στα χαρτιά, με νέο προπονητή και rookie στην διοργάνωση, με σημαντικές αποχωρήσεις και με 6 νεοφερμένους παίκτες-στοιχήματα, μοιάζει πιο αποδυναμωμένη από ποτέ. Οι Βάσκοι, όμως, είναι πάντα Βάσκοι...

5ο γκρουπ: Δεν είναι η σεζόν των γαλλικών ομάδων

Βιλερμπάν

Ίσως έχει το λιγότερο ποιοτικό ρόστερ της τελευταίας 6ετίας στην οποία συμμετέχει ανελλιπώς στην EL και εν πρώτοις, μου φαίνεται δύσκολο να ξεπεράσει τον διψήφιο αριθμό νικών.

Παρί

H μπασκετική νομοτέλεια λέει ότι όσο προσεκτικές κινήσεις κι αν έκαναν οι Παριζιάνοι για να καλύψουν κενά που δύσκολα καλύπτονται, μοιάζει σχεδόν αδύνατον να παρουσιάσουν μία αντίστοιχα ανταγωνιστική εικόνα με πέρυσι. Το ότι οι πέντε παίκτες της περυσινής πεντάδας και ο προπονητής έχουν αλλάξει περιβάλλον, τα λέει όλα...

Υγ.: Οι όποιες κρίσεις και εκτιμήσεις γίνονται την δεδομένη στιγμή αφορούν σε παράγοντες που αφορούν στο τώρα και με την υπογράμμιση ότι πολλά μπορούν να αλλάξουν και να αναδιαμορφωθούν προϊόντος του χρόνου. Μιλάμε για μία σεζόν που θα διαρκέσει 8 μήνες και θα διεξαχθούν συνολικά minimum 398 και maximum 406 παιχνίδια.

