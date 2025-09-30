Δείτε ποιοι παίκτες είναι αμφίβολοι ή έχουν τεθεί ήδη εκτός από τους αποψινούς (30/9) αγώνες της Euroleague.

Έφτασε η μέρα για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου στη Euroleague. Δείτε ποιοι είναι οι παίκτες εκείνοι που θα μείνουν εκτός δράσης ή μέχρι στιγμής η κατάστασή τους έχει κριθεί αμφίβολη.

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα

Ούρος Τριφούνοβιτς: Αμφίβολος

Χουάν Νούνιεζ: Εκτός

Χουάνι Μάρκος: Αμφίβολος

Ντουμπάι BC - Παρτίζαν

Νέιτ Μέισον: Αμφίβολος

Αλέκσα Αβράμοβιτς: Εκτός

Μαμ Τζαϊτέ: Εκτός

Αναντολού Εφές - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Πι Τζέι Ντοζιέρ: Αμφίβολος

Νταβίντ Μουτάφ: Αμφίβολος

Βινσέντ Πουαριέ: Εκτός

Ούρος Τριφούνοβιτς: Εκτός

Ερυθρός Αστέρας - Αρμάνι Μιλάνο

Αϊζάια Κάναν: Εκτός

Ντεβόντε Γκρέιχαμ: Εκτός

Όγκιεν Ντόμπριτς: Εκτός

Τζόελ Μπολομπόι: Εκτός

Ούρος Πλάβσιτς: Εκτός

Μάρκο Γκούντουριτς: Αμφίβολος

Λορέντζο Μπράουν: Εκτός

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπάγερν Μονάχου

Ματίας Λεσόρ: Εκτός

Τζέντι Όσμαν: Εκτός

Ρόκας Γιοκουμπάιτις: Εκτός

Γιόχανς Βόιγκτμαν: Εκτός

Ελίας Χάρις: Αμφίβολος

Μπασκόνια - Ολυμπιακός

Χαμιντού Ντιαλό: Αμφίβολος

Ροντιόνς Κούρουκς: Αμφίβολος

Μαμαντί Ντιακιτέ: Αμφίβολος

Κίναν Έβανς: Εκτός

Μουσταφά Φαλ: Εκτός

Σακίλ ΜακΚίσικ: Εκτός

Φρανκ Νιλικίνα: Εκτός

Βίρτους Μπολόνια - Ρεάλ Μαδρίτης