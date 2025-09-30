Euroleague: Οι απουσίες στις σημερινές αναμετρήσεις
Δείτε ποιοι παίκτες είναι αμφίβολοι ή έχουν τεθεί ήδη εκτός από τους αποψινούς (30/9) αγώνες της Euroleague.
Έφτασε η μέρα για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου στη Euroleague. Δείτε ποιοι είναι οι παίκτες εκείνοι που θα μείνουν εκτός δράσης ή μέχρι στιγμής η κατάστασή τους έχει κριθεί αμφίβολη.
Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα
- Ούρος Τριφούνοβιτς: Αμφίβολος
- Χουάν Νούνιεζ: Εκτός
- Χουάνι Μάρκος: Αμφίβολος
Ντουμπάι BC - Παρτίζαν
- Νέιτ Μέισον: Αμφίβολος
- Αλέκσα Αβράμοβιτς: Εκτός
- Μαμ Τζαϊτέ: Εκτός
Αναντολού Εφές - Μακάμπι Τελ Αβίβ
- Πι Τζέι Ντοζιέρ: Αμφίβολος
- Νταβίντ Μουτάφ: Αμφίβολος
- Βινσέντ Πουαριέ: Εκτός
- Ούρος Τριφούνοβιτς: Εκτός
Ερυθρός Αστέρας - Αρμάνι Μιλάνο
- Αϊζάια Κάναν: Εκτός
- Ντεβόντε Γκρέιχαμ: Εκτός
- Όγκιεν Ντόμπριτς: Εκτός
- Τζόελ Μπολομπόι: Εκτός
- Ούρος Πλάβσιτς: Εκτός
- Μάρκο Γκούντουριτς: Αμφίβολος
- Λορέντζο Μπράουν: Εκτός
Παναθηναϊκός AKTOR - Μπάγερν Μονάχου
- Ματίας Λεσόρ: Εκτός
- Τζέντι Όσμαν: Εκτός
- Ρόκας Γιοκουμπάιτις: Εκτός
- Γιόχανς Βόιγκτμαν: Εκτός
- Ελίας Χάρις: Αμφίβολος
Μπασκόνια - Ολυμπιακός
- Χαμιντού Ντιαλό: Αμφίβολος
- Ροντιόνς Κούρουκς: Αμφίβολος
- Μαμαντί Ντιακιτέ: Αμφίβολος
- Κίναν Έβανς: Εκτός
- Μουσταφά Φαλ: Εκτός
- Σακίλ ΜακΚίσικ: Εκτός
- Φρανκ Νιλικίνα: Εκτός
Βίρτους Μπολόνια - Ρεάλ Μαδρίτης
- Μπράντον Τέιλορ: Αμφίβολος
- Νίκολα Ακέλε: Εκτός
- Τίο Μαλεντόν: Αμφίβολος
@Photo credits: eurokinissi, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
