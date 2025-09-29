O Tζέντι Όσμαν δεν είναι διαθέσιμος για το ματς του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μπάγερν (30/9).

Σημαντική απουσία για τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα της Euroleague. Ο Τζέντι Όσμαν δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση της πρεμιέρα στο Τelekom Center Athens κόντρα στη Μπάγερν την Τρίτη (21:15, live Gazzetta), όπως τόνισε και ο Εργκίν Αταμάν.

O διεθνής Τούρκος δεν ταξίδεψε και στην Αυστραλία για το «τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, ενώ είχε αποκομίσει τραυματισμό στον προημιτελικό με αντίπαλο την Πολωνία. Πάντως αγωνίστηκε στη συνέχεια κόντρα σε Ελλάδα και Γερμανία, κάτι που του απέφερε οστικό οίδημα.

Ο Όσμαν θα... τρέξει για να μπορέσει να προλάβει την δεύτερη αναμέτρηση της διαβολοβδομάδας κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Ένα ματς που θα διεξαχθεί στην έδρα του Παναθηναϊκού στις 3 Οκτώβρη (21:15).