Ο Τσέντι Όσμαν κουβαλάει τον τραυματισμό από το ματς με την Πολωνία στο Eurobasket και δεν ταξίδεψε στην Αυστραλία μαζί με την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ: Γιώργος Κούβαρης

Η υπερπροσπάθεια που έκανε ο Τούρκος φόργουορντ προκειμένου να αγωνιστεί στον ημιτελικό του Eurobasket κόντρα στην Ελλάδα όπως επίσης και στον τελικό με την Γερμανία, επιβάρυνε το τραυματισμένο του πόδι με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης.

Συγκεκριμένα αντιμετωπίζει οστικό οίδημα και δεν ήταν σε θέση να ακολουθήσει την αποστολή για την Μελβούρνη. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το μέγεθος της ζημιάς και θα αξιολογείται καθημερινά η κατάστασή του με την πορεία της αποθεραπείας του.

Προς το παρόν τίποτα δεν είναι βέβαιο όσον αφορά το διάστημα της απουσίας του από τις προπονήσεις της ομάδας. Από εκεί και πέρα ο Ρισόν Χολμς είναι πολύ καλύτερα και θα ταξιδέψει στην Μελβούρνη το βράδυ της Τετάρτης. Όπερ και σημαίνει ότι θα είναι διαθέσιμος στο δεύτερο φιλικό στο Σίδνεϊ κόντρα στους Adelaide 36ers.

Σίγουρα πρόκειται για πλήγμα για τον Παναθηναϊκό καθώς στις 30 του μήνα είναι το τζάμπολ της Euroleague, την ώρα που και ο Τι Τζέι Σορτς βρίσκεται στα πιτς με βαριά ίωση. Φυσικά είναι εκτός και Ματίας Λεσόρ όπως επίσης και ο Μάριους Γκριγκόνις ο οποίος ωστόσο αφήνει αισιόδοξα μηνύματα ενόψει της πρεμιέρας.