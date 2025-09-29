Εuroleague: Οι διαιτητές στις πρεμιέρες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της πρεμιέρας της Euroleague για τα ματς του Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.

Η Euroleague κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 30 Σεπτέμβρη, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τη Μπάγερν (21:15). Την ίδια μέρα ο Ολυμπιακός στις 21:30 δοκιμάζεται στη Βιτόρια κόντρα στη Μπασκόνια. Οι διοργανωτές έκαναν γνωστούς τους διαιτητές των παιχνιδιών.

Για τη μάχη του τριφυλλιού με τους Βαυαρούς στο Telekom Center Athens η τριάδα απότελείται από τους Ιλια Μπελόσεβιτς, Ούρος Νίκολιτς και Μαξίμ Μπουμπέρ. Από την άλλη, την αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στη Μπασκόνια θα διευθύνουν οι Ρόμπερτ Λοτερμόζε, Μίλαν Νέντοβιτς και Μάρτσιν Κοβάλσκι.

Η Εuroleague ξεκινά με διαβολοβδομάδα και οι ελληνικές ομάδες θέλουν ένα όσο το δυνατόν καλύτερο ξεκίνημα στο φετινό...μαραθώνιο.