Ο Ματίας Λεσόρ έστειλε το δικό του... καλωσόρισμα στον Φρανκ Νιλικίνα για την συμφωνία του με τον Ολυμπιακό για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Φρανκ Νιλικίνα αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, με τον Γάλλο γκαρντ να υπογράφει διετές συμβόλαιο με τους Πειραιώτες.

Ο Ματίας Λεσόρ έχει παίξει στο πλευρό του Νιλικίνα στην εθνική ομάδα της Γαλλίας και αν μη τι άλλο γνωρίζονται πολύ καλά έχοντας πανηγυρίσει μαζί και μετάλλια.

Μάλιστα δεν παρέλειψε να τον «καλωσορίσει» στην Ελλάδα ωστόσο έκανε λόγο για... λάθος επιλογή χρώματος.

«Σωστή πόλη, λάθος χρώμα. Καλωσόρισες στην Αθήνα Φρανκ Νιλικίνα» έγραψε χαρακτηριστικά ο Λεσόρ.