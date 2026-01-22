Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, αλλά και των αγώνων των ελληνικών ομάδων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Πέμπτη σήμερα (22/01) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο με αγώνες τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Πριν απ΄όλα αυτά όμως έρχονται στις 14:00 στο κανάλι του Gazzetta στο YouTube οι Galacticos by Interwetten, με όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο από τους επικείμενους αγώνες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη.

Αναφορικά με το ποδόσφαιρο η δράση στο Europa League ξεκινάει στις 19:45, με το σημαντικότερο παιχνίδι να είναι εκείνο ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Μπέτις. Ο δικέφαλος του βορρά θα φιλοξενήσει στην Τούμπα τους Ισπανούς (Cosmote Sport 3) με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα του δώσει τους κρίσιμους 3 βαθμούς, οι οποίοι του εξασφαλίσουν και τη συνέχεια στην διοργάνωση.

Την ίδια ώρα η Φενέρμπαχτσε θα υποδεχθεί την Άστον Βίλα (Cosmote Sport 5), η Μπολόνια την Σέλτικ (Cosmote Sport 6), η Βικτόρια Πλζεν την Πόρτο (Cosmote Sport 7), η Γιουνγκ Μπόιζ την Λυών (Cosmote Sport 8) και η Φέγενορντ την Στουρμ Γκρατς (Cosmote Sport 9).

Στις 22:00 η σημαντικότερη αναμέτρηση είναι αυτή του Παναθηναϊκού με την Φερεντσβάρος. Το τριφύλλι ταξιδεύει σήμερα στην Ουγγαρία (Cosmote Sport 4/ANT1) με στόχο την νίκη που θα του εξασφαλίσει μία καλύτερη θέση στην 24αδα.

Την ίδια ώρα η Ρόμα θα φιλοξενήσει την Στουτγκάρδη (Cosmote Sport 3), η Μπράγκα την Νότιγχαμ Φόρεστ (Cosmote Sport 5), η Θέλτα την Λιλ (Cosmote Sport 6), η Ρέιντζερς τη Λουντογκόρετς (Cosmote Sport 7), η Σάλτσμπουργκ την Βασιλεία (Cosmote Sport 8) και η Ουτρέχτη την Γκενκ (Cosmote Sport 9).

Σχετικά με το μπάσκετ, η 24η αγωνιστική της Euroleague ξεκινάει σήμερα με 6 αναμετρήσεις. Αρχικά στις 19:30 ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στην Πόλη για να αναμετρηθεί με την Εφές (Nova Sports 4). Λίγο αργότερα στις 21:05 ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει και εκείνος με την σειρά του στο Ισραήλ για να κοντραριστεί με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (Nova Sports Prime). Στις 21:30 η Αρμάνι Μιλάνο θα φιλοξενήσει την Ζάλγκιρις (Nova Sports 2) και την ίδια ώρα η Μπάγερν Μονάχου την Βαλένθια (Nova Sports Start). Στις 21:45 η Ρεάλ Μαδρίτης θα υποδεχθεί την Μονακό (Nova Sports 5) και στις 22:00 η Παρί την Ντουμπάι BC.

Τέλος, στις 23:00, θα ακολουθήσει το Gazz Floor powered by Novibet με τους Αντώνη Καλκαβούρα, Νίκο Παπαδογιάννη. Στην παρέα τους και ο Ιωάννης Παπαπέτρου για να σχολιάσει όλο το ρεπορτάζ από τα πεπραγμένα των δύο αιωνίων στην αγωνιστική της Euroleague.

Ακόμη στις 19:00 (MEGA Sports) η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού θα υποδεχθεί στο Φάληρο την Εστουντιάντες με στόχο τη νίκη και την πρόκριση στους «8» του Γιούροκαπ.

Οι μεταδόσεις της ημέρας