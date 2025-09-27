Ο Ρισόν Χολμς έχει μπει για τα καλά στο... πράσινο κλίμα και σε συνέντευξη του στη EuroLeague φανέρωσε τον θαυμασμό του για τον Εργκίν Άταμαν και για το νέο κεφάλαιο της ζωής του στην Ελλάδα.

Ο Ρισόν Χολμς νιώθει πιο έτοιμος από ποτέ να ζήσει για πρώτη φορά στην καριέρα του την εμπειρία της EuroLeague.

Στο πλαίσιο της media day του Παναθηναϊκού για την έναρξη της νέας απαιτητικής σεζόν, ο σέντερ των «πράσινων» μίλησε στην EuroLeague γι' αυτό το καινούριο κεφάλαιο της ζωής του και για τη συνεργασία με τον Εργκίν Άταμαν.

«Είναι έξυπνος, φίλε. Είναι έξυπνος. Είναι παθιασμένος με το μπάσκετ, παθιασμένος με τους παίκτες του. Το βλέπεις, το αποπνέει. Ανυπομονώ να παίξω για έναν τέτοιο προπονητή».

«Ήμουν αρκετά εξοικειωμένος με το ρόστερ όταν ήρθα», πρόσθεσε. «Απλώς νομίζω ότι όλοι ήταν υπέροχοι μαζί μου, με βοήθησαν από την πρώτη στιγμή, κι αυτό ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη. Όλοι με βοηθούν να κατανοήσω την ορολογία και τα σχετικά. Όλοι είναι απλώς καταπληκτικοί», είπε για τους συμπαίκτες του.

Υπάρχουν βέβαια μερικές αξιοσημείωτες διαφορές ανάμεσα στο στυλ του ΝΒΑ και εκείνο της EuroLeague και κλήθηκε να μιλήσει για το πως θα το αντιμετωπίσει εκείνος. «Νομίζω ότι είναι κυρίως θέμα μυαλού», είπε. «Στην EuroLeague πρέπει να κατανοείς την τακτική, το πού πρέπει να βρίσκεσαι, πώς να στήνεις τα σκριν. Όλα είναι πολύ πιο τακτικά και προτιμώ να παίζω μπάσκετ με αυτόν τον τρόπο, οπότε μου αρέσει. Νομίζω ότι απλώς είναι να παίζεις μπάσκετ με την ίδια νοοτροπία, να έχεις επίδραση κάθε φορά που πατάω στο παρκέ και να προσπαθώ να κάνω κάτι για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει».

Όσον αφορά για το τι τον περιμένει στο TELEKOM CENTER Athens: «Ανυπομονώ, ανυπομονώ», είπε. «Μου στέλνουν βίντεο από οπαδούς για το τι να περιμένω από τότε που υπέγραψα, οπότε περιμένω με ανυπομονησία να το ζήσω από κοντά».

Για την εμπειρία μέχρι στιγμής στην Ελλάδα τόνισε: «Είναι υπέροχα, το λατρεύω. Ακόμα και μόνο η θέα από το σπίτι μου, να βλέπω την παραλία και τέτοια πράγματα… είναι απίστευτη εμπειρία και ευκαιρία να παίξω μπάσκετ εδώ».

Τέλος φανέρωσε ποιον συμπαίκτη του ανυπομονεί να αντιμετωπίσει στις προπονήσεις επέλεξε τον Ματίας Λεσόρ: «Δεν έχουμε παίξει ο ένας απέναντι στον άλλον μέχρι τώρα, αλλά ξέρω τι φέρνει στο παρκέ και είμαι πολύ εξοικειωμένος μαζί του, οπότε ανυπομονώ να επιστρέψει για να τον αντιμετωπίσω».